-El Kib: Teknokratlardan oluşacak bir kabine olacak TRABLUS (A.A) - 03.11.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nce Başbakan seçilen ve nasıl bir hükümet kuracağı merak konusu olan Abdürrahim El Kib, teknokratlardan oluşan bir kabine kuracağını ve dünya politikasında olumlu bir güç olmak istediklerini açıkladı. El Kib, Türk halkının ve hükümetinin zor günlerde Libya halkının yanında olduğunu ifade ederek, "Bu durumu kalbimize yazdık ve tarih kitapları da bunu yazacak" dedi. Yeni görevine üç gün önce başlayan El Kib, dünya medyasında ilk röportajını AA'ya verdi. Yıllarca Muammer Kaddafi rejiminin baskıları yüzünden yurt dışında yaşamak zorunda kalan El Kib, AA muhabirinin, "Libya devrimi başladığında ülke dışındaydınız, sizi ülkenize dönmeye ne zorladı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Bu çok güzel bir soru. Bu soru hatta, 'ülkeyi terk etmenize ne neden oldu?' sorusundan daha geniş bir soru. Çünkü ülkeme gelmeden önce, ülkemden ayrılmak zorunda kalmıştım. Ben, Libya'daki acımasız rejim nedeniyle ülkeyi terk edenlerden biriydim. Ülkemi terk etmeseydim barışçıl olmayan şeyler yapmak zorunda kalacaktık. Bunu yapmak istemedim. Neden geri döndüm? Çünkü ülkemin insanlarının özgürlük ve temel insan hakları talebiyle barışçıl gösteriler yaparken ölmesine, ağır bedeller ödemesine seyirci kalamayacağımı hissettim. Buna dayanamadım ve geri döndüm." Başbakan olarak seçildiğinde neler hissettiği sorusunu yanıtlarken El Kib, bunun çok önemli bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü, Libya halkını temsil eden meslektaşlarının kendisine duydukları güvene değer biçemeyeceğini belirtti. -"Güvenlik sorunu ilk öncelik"- Önceliklerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine El Kib, önlerinde pek çok sorunun bulunduğunu, fakat bunları bir öncelik sırasına koymaları gerektiğini söyledi. Bu konular arasında güvenlik sorunun en önde geldiğini vurgulayan El Kib, "Ülkemizi normale döndürmek zorundayız. Libya'da, en azından benim yaşadığım süre boyunca böylesi bir durumu hiç yaşamadık" dedi. Ülkede halen pek çok kadın ve erkek yaralı bulunduğunu ifade eden El Kib, şehit acılarının yaşanmaya devam ettiğini, bazı insanların ise kayıp olduğunu ve bulunamadığını kaydetti. Bu iki konunun, üzerinde çok çalışması gereken konular olduğunu belirten El Kib, bu sürecin huzurlu bir şekilde ve bir an önce atlatılması için Türk dostlarından teknik destek ve yardım isteyeceğini bildirdi. -"Kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaçları var"- Ulusal Geçiş Konseyi askerlerinin ellerindeki hafif silahları ne zaman toplamayı planladıkları sorusu üzerine de El Kib, özgürlük savaşçılarının bu savaşa başlarken silah tutarak başlamak istemediklerini anlattı. Devrime katılanların sadece sokaklarda temel haklarını elde etmek için yürüdüğünü vurgulayan El Kib, Kaddafi askerlerinin bunu önemsemediğini, hatta onları kestiğini, onları öldürdüğünü, kadınlara tecavüz ettiğini, hatta erkeklere tecavüz ettiğini söyledi. Şu anda pek çok insanın elinde silah olduğunu bildiklerini, silahların toplanmasının zaman alacağını söyleyen El Kib, "Kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaçları var. Daha iyi bir yaşam olanağına ihtiyaçları var. Normal hayatlarına dönmelerine yardımcı olacak programlar oluşturmaya çalışacağız. Böylece silahlar konusu artık bir konu olmaktan çıkacak" diye konuştu. -"Demokrasiye sahip olmak istiyoruz"- Libya'yı on yıl sonra nasıl gördüğünün ve Libya hakkındaki hayalinin sorulması üzerine El Kib, Libya'nın 42 yıl önce insanların normal bir yaşam sürdüğü barışçıl bir ülke olduğunu anlattı. El Kib, "Demokrasiye sahip olmak istiyoruz. Sivil toplumun işlemesini istiyoruz. İnsanların devlet başkanı olmayı hayal edebilecekleri bir ülkeye sahip olmak istiyoruz. Çok fazla hayalimiz var. Fakat şunu söylüyorum, gerçekten normal bir yaşam sürmek ve dünya politikasında olumlu bir güç olmak istiyoruz" diye konuştu. -Kabinenin kurulması- Kabinesini ne zaman açıklayacağının ve şu andaki kabineden daha farklı bir kabine oluşup oluşmayacağının sorulması üzerine El Kib, bu konu üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirterek, henüz görevi yeni aldığını hatırlattı. Temel teknik konular üzerinde çalıştıklarını ifade eden El Kib, insanlarla konuştuğunu, onları dinlediğini, aday başvurularını aldığını ve konu üzerinde tartıştıklarını söyledi. Genel seçimler için 240 günleri olduğuna işaret eden El Kib, gelecek iki veya üç hafta içinde yeni kabineyi kurmayı planladığını bildirdi.