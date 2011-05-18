El Kaide’nin yeni liderleri!

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ÖRGÜTÜ MISIRLILAR YÖNETECEK



Mayıs ayının başında ABD askerlerinin El Kaide lideri Usame bin Ladin’i öldürmelerinin ardından örgütün yeni liderinin kim olacağı tartışılmaya başlanmıştı.Pakistan’da İngilizce yayın yapan The News gazetesinin haberine göre, El Kaide’nin üst düzey isimleri bilinmeyen bir bölgede toplanarak, örgütün yönetici kadrosunu belirledi. Gazetenin haberine göre örgütün ‘Komuta Kontrol Birimi’nin başına Seyful Adel getirildi.Edinilen bilgilere göre daha önce Mısır ordusunda görev almış olan Seyful Adel, daha sonra Eyman el Zevahiri ile birlikte eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’a karşı mücadele etti. Gazetenin haberinde Seyful Adel’in ‘Komuta Kontrol Birimi’nin başında geçici olarak kalacağı, bu göreve, şu an bir Afrika ülkesinde olan Muhammed Mustafa Yemni’nin getirileceği belirtildi.Usame bin Ladin hayattayken örgütün ikinci adamı ve askeri kanat sorumlusu olan Eyman el Zevahiri’nin aynı görevde kalması ve buna ek olarak örgütün uluslararası bağlantılarını kontrol etmesi de gizli toplantıda kararlaştırıldı.Gazeteye bilgi veren kaynaklar, yapılan gizli toplantı sonucunda El Kaide’nin üst düzeyinde yer alan diğer isimleri de aktardı. Buna göre;Adnan el Kaşri; istihbarat faaliyetlerinin,Muhammed Nasır el Vaşi Ebu Nasir; Afrika kolunun,Muhammed Adem Han Afgani, Afganistan-Veziristan kolunun,Fahad el Kava; Acil Operasyonlar Biriminin başına getirildi.Bin Ladin’in çocuklarından hiç biri El kaide içinde görev üstlenmedi. Yapılan görev değişikliğinden sonra El Kaide’nin yönetiminin Mısırlılara geçtiği belirtiliyor.