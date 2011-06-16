El Kaide'nin yeni lideri belli oldu: El Zevahir

T24- Usame Bin Ladin’in öldürülmesinden sonra, El Arabiya Televizyonu Eyman El Zevahir’nin El Kaide’nin yeni lideri seçildiğini açıkladı.







El Kaide Lideri Usame Bin Ladin’in öldürülmesinden sonra yerine kimin geçeceği sorusu tartışılıyordu. Örgütün iki numaralı ismi Eyman el Zevahiri’nin Bin Ladin’in yerine geçmesi beklense de başka alternatif isimler de basında yer aldı. El Arabiya televizyonunda bugün verilen bir haber bu spekülasyonlara son verecek nitelikte.

Televizyon Eyman el Zevahiri’nin El kaide’nin başına geçirildiğini duyurdu. Haberde başka detay verilmedi. El Kaide ile bağlantılı bir internet sitesinde de Zevahiri’nin yeni lider olduğu duyuruldu.

İnternetten yapılan yazılı açıklamada, yeni lider Zevahiri önderliğinde cihada devam edileceği belirtildi.

Yazılı açıklamada, ''El Kaide, İslam topraklarına saldıran başta Amerika ile onun yamağı İsrail olmak üzere dinden dönmüşlere karşı cihada devam edecektir. Biz mücahitler, İslam ümmetini, İslam topraklarından bütün işgalci orduları atana ve şeriatı kurana kadar bütün kapasitemizle, bütün imkanlarla mücadeleye davet ediyoruz'' denildi.

Bin Ladin, 2 Mayıs'ta Amerikan komandolarının düzenlediği operasyonla öldürülmüştü.