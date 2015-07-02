El Kaide'nin Pakistan sorumlusu öldürüldü

Pakistan'ın Pencap Eyaleti İçişleri Bakanı Şuja Hanzade, düzenlenen operasyonda El Kaide terör örgütünün Pakistan sorumlusunun öldürüldüğünü söyledi.

Hanzade, eyaletin başkenti Lahor kentinde düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin Pazartesi sabahı Şekihpura bölgesinde bir eve operasyon düzenlediklerini anlattı. Operasyonda dört militanın ölü geçirildiğini ifade eden Hanzade, yaptıkları incelemelerde evde 40 el bombası, 15 kilogram patlayıcı ve çok sayıda silah bulunduğunu bildirdi.

Hanzade, "Operasyon öncesi ve sonrası istihbarat bilgileri uyarınca, ölenlerden birinin El Kaide terör örgütünün Abdali kod adlı Pakistan sorumlusu olduğuna inanıyoruz" dedi.

Pakistan Talibanı 2014 yılı Mayıs ayında Uluslarası Karaçi Havalimanı'na saldırmış 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Pakistan ordusu da 2014 yılı Haziran ayında militanların sığınaklarının bulunduğu Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesine geniş çaplı askeri operasyon başlatmıştı.

Pakistan Talibanı ise operasyonlar üzerine Aralık ayında Peşaver'de bir okula baskın düzenleyerek 130'dan fazla öğrenciyi kurşuna dizerek katletmişti.

Okul baskınının ardından, Taliban ve El Kaide'ye karşı ülke çapına yaygınlaştırılan operasyonlarda yüzlerce şüpheli gözaltına alınmış ya da öldürülmüştü.