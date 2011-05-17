-EL KAİDE'NİN LİDERLİĞİNİ SAİF EL ADİL'İN YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI LONDRA (A.A) - 17.05.2011 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ABD güçlerinin Pakistan'daki operasyonu ile öldürülmesi sonrasında terör örgütünün liderliğini geçici olarak Saif El Adil'in yürüttüğü ileri sürüldü. El Kaide konusunda uzman olan ve İngiltere'deki Quilliam Foundation adlı düşünce kuruluşunun analizcisi Noman Benotman, Reuters'a yaptığı açıklamada, "cihatçı çevrelerden elde ettiği bilgilere göre" Mısırlı bir eski militan olan Adil'in, Ladin'in yardımcısı Ayman el Zevahiri'nin El Kaide lideri olmasının kesinleşmesine değin, örgütün fiilen operasyonel liderliğini yapmakta olduğunu ileri sürdü. Benotman, örgütün El Kaide çevrelerinden Zevahiri'ye sadakat bildirimlerini toplamakta olduğunu, bu süreç sonunda Zevahiri'nin lider olacağını belirtti. ABD savcılarına göre, Adil, El Kaide'nin önde gelen askeri liderlerinden biri ve Nairobi ile Dar es Selam'daki ABD Büyükelçiliklerine 1998'de düzenlenen bombalı saldırıların planlanmasına yardımcı olan isimler arasında yer alıyor, ayrıca Sudan ve Afganistan'da 1990'lı yıllarda El Kaide'nin eğitim kamplarını kurduğu düşünülüyor.