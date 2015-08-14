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Dünya

El Kaide'nin lideri Taliban'a bağlılık yemini etti

El Zevahiri daha önce Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından Molla Ömer’e bağlılığını açıklamıştı

14 Ağustos 2015 02:31

El Kaide lideri Eyman el Zevahiri internette yayınlanan ses kaydıyla Afganistan Talibanı’na bağlılık yemini etti.

El Kaide, Molla Ömer’in ölümünün ardından Taliban’ın yeni lideri Molla Muhammed Mansur’a bağlılığını açıkladı.

El Zevahiri daha önce Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından Molla Ömer’e bağlılığını açıklamıştı.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü yardımcısı Seyid Zafer Haşimi, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada Taliban lideri Molla Ömer'in 2 yıl önce Pakistan'da öldüğünü açıklamıştı. Taliban da iddiayı doğrulamıştı. Geçiş döneminde Afganistan'daki saldırılarını yoğunlaştıran Taliban'da liderliği Molla Muhammed Mansur devralmıştı.

 

 

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