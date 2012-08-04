El Kaide'li Türk kamikaze İspanya'da yakalandı

İspanya’da önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanan biri Türk üç El Kaide üyesinin büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre bir süredir yamaç paraşütü dersi alan zanlılar bölgedeki İngiliz üssüne havadan saldıracaktı.

Vatan gazetesinin haberine göre, İspanya’da önceki gün düzenlenen bir operasyonla yakalananlardan birinin Cengiz Yalçın isimli bir Türk olduğu ve bu kişinin diğerlerine lojistik destek sağladığı belirtilmişti. İspanyol ve İngiliz basını dün bu baskınla ilgili yeni detaylar ortaya çıkardı.

'Pakistan’da eğitim aldı'

Cebelitarık bölgesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde bir buçuk yıldır ‘saha sorumlusu’ olarak görev yaptığı açıklanan Cengiz Yalçın’ın geçen hafta diğer iki zanlıyı evinde ağırladığı belirtildi. Fas asıllı bir kadınla evli olduğu açıklanan Yalçın’ın evinde yapılan aramada ise “bir otobüsü tamamen havaya uçuracak miktarda ve toz halinde patlayıcı malzeme” bulundu. Her üç zanlının da Afganistan ve Pakistan’da El Kaide bağlantılı Leşker-i Tayyibe terör örgütünün kamplarında eğitim aldıkları tespit edildi.

Toz patlayıcı bulundu

İngiliz Telegraph gazetesi ise zanlıların yakın zamanda Cebelitarık’ta motorlu yamaç paraşütü eğitimi aldıklarını iddia etti. Cengiz Yalçın’ın evinde motorlu yamaç paraşütü için kullanılan bazı malzemelerle kolay taşınır ve hafif olan toz patlayıcı bulunduğuna dikkat çeken gazete, üç zanlının Cebelitarık’taki İngiliz askeri üssüne havadan bir intihar saldırısı planlıyor olabileceğini öne sürdü. Zanlıların yakalandığı operasyona Amerikan CIA ile İngiliz MI6 istihbarat servislerinin de destek verdiği belirtilirken, Cengiz Yalçın’ın evindeki bilgisayarlara da el konulduğu ifade edildi.

'En büyük soruşturma'

İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz da zanlıların “İspanya veya bir başka Avrupa ülkesinde terör saldırısı hazırlığında olduklarına ilişkin açık deliller olduğu”nu söyledi. Diaz, “El Kaide’ye karşı şimdiye kadar İspanya’da gerçekleştirilmiş en büyük soruşturmalardan biri” olarak bahsettiği operasyonla ilgili bilgi verdi. Yakalanan Çeçenlerden birinin “El Kaide’nin batıdaki oluşumunda çok önemli görevler aldığı”nı kaydeden Diaz, patlayıcı yapmakta uzmanlığı olan bu kişiyi “çok tehlikeli” olarak tanımladı ve “İki Çeçen zanlının da Fransa’ya gitmeye çalıştığından şüpheleniyoruz” dedi.