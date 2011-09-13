-El Kaide'den yeni kaset DUBAİ (A.A) - 13.09.2011 - El Kaide, 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümünde örgütün yeni lideri Eymen el Zevahiri'nin mesajını içeren yeni bir video kaseti yayımladı. El Kaide bağlantılı internet sitelerinde yayımlanan "Yakın Zaferin Şafağı" adlı videoda, Usama Bin Ladin'in öldürülmesinden önce kayda aldığı iddia edilen bir mesaj da yer alıyor. Radikal dinci internet sitelerini izleyen SITE adlı kuruluşa göre, 1 saat süren kayıtta El Kaide'nin "Arap Baharı"na verdiği desteği ifade eden el Zevahiri, Mısır, Tunus ve Libya'da liderlerin devrilmesiyle sonuçlanan protesto hareketlerinin, onun "gerçek İslam" olarak adlandırdığı şeyi tesis edeceğini umduğunu da söylüyor. Kasette ayrıca, öldürülmeden önce Usama Bin Ladin tarafından kayda alındığı iddia edilen bir mesaj yer alıyor. Bin Ladin mesajında, Amerikalılara, büyük şirketlere esir düşmeye karşı uyarıda bulunuyor. SITE'nin video kaydının içeriğine ayırdığı bölümünde, kasette özel bir tehdit bulunduğu yönünde bilgi verilmiyor.