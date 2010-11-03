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Dünya

EL KAİDE'DEN HRİSTİYANLARA TEHDİT BAĞDAT (A.A)

03 Kasım 2010 12:04

-EL KAİDE'DEN HRİSTİYANLARA TEHDİT BAĞDAT (A.A) - 03.11.2010 - El Kaide'nin Irak'taki kolu Irak İslam Devleti, Bağdat'taki bir kilisede düzenlenen kanlı rehine eyleminin ardından Hristiyanlara yönelik yeni saldırı tehdidinde bulundu. Örgütten yapılan açıklamada, Hristiyanların "meşru hedefler" olduğu belirtildi. Militanlar, hafta sonunda Bağdat'taki bir kilisede 120 dolayında kişiyi rehin almış, rehine kurtarma eylemi 58 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Militanlar, Mısır'daki Kıpti kilisesinde alıkonulduğunu belirttiği Müslüman kadınlarının serbest bırakılmasını talep etmişti.  Irak İslam Devleti örgütü, kadınların serbest kalması için verilen sürenin dolduğunu, artık Hristiyanların meşru hedefler olduğunu bildirdi.

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