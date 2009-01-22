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Dünya

El Kaide'den Gazze için misilleme çağrısı

El Kaide liderlerinden El Libi, İsrail'in Gazze saldırılarına misilleme olarak Batı ülkelerine saldırılar yapılmasını istedi

22 Ocak 2009 02:00

El Kaide terör örgütü liderlerinden Ebu Yahya El Libi, İsrail'in Gazze saldırılarına misilleme olarak başta İngiltere olmak üzere Batı ülkelerine saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

El Libi, bir internet sitesinde yayımlanan video görüntülerinde, İsrail devletinin yaratılmasında Londra yönetiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek, özellikle İngiltere'ye saldırılar düzenlenmesini istedi.

İngiliz halkının, İsrail'in Gazze'deki "yok etme kampanyasına" misillemeyi beklemesini söyleyen El Libi, "Bu suç ülkesinin, İngiltere'yi kastediyorum, tarihi suçunun bedelini ödemesinin zamanı geldi" dedi.

'Koyun postunda da kurt kurttur'

Batı ülkelerinde İsrail saldırılarının durdurulması için düzenlenen protesto gösterilerine atıfta bulunan El Libi, "Nezaket politikalarına kanmadık. Koyun postuna bürünse de kurt yine kurttur" dedi.

31 dakika süren videoda ABD dahil Batı ülkelerine saldırılar düzenlenmesi çağrısını yineleyen El Libi, "Onlara savaşın acısını, evsiz kalmanın felaketini ve korkunun ıstırabını tattırın. Halkımız (Filistinliler) korkarken onlar güvende olmamalı" diye konuştu.

2005 yılında İngiltere'de düzenlenen saldırıların sorumlusu olan El Kaide'nin liderlerinden biri olan El Libi'nin, Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır bölgesinde gizlendiği sanılıyor.

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