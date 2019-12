El Kaide'den Batı'ya yeni tehdit

El Kaide'nin iki numaralı ismi El Zevahiri, Batılıların kanını dökmeye devam edeceklerini söyledi.

El Kaide'nin "2 numaralı" ismi Eymen El Zevahiri, yayımladığı bir video mesajında "Müslümanlara karşı işlenen suçların intikamını almak için, Batılıların kanını dökmeye devam edeceklerini" bildirdi.

Merkezi ABD'de bulunan IntelCenter adlı İslamcı siteleri denetleyen kurumun açıklamasına göre Zevahiri, bu mesajı, yıl başında Libya'da hapishanede ölen El Kaide'nin ileri gelenlerinden "Ibn El Şeyh El Libi" adıyla bilinen Ali Muhamed El Faheri'nin anısına yayımladı.

Zevahiri, mesajda, ABD'nin Müslümanları "güleç yüzlü Başkan Barack Obama ile aldattığını" iddia ediyor ve Amerikalıları "katil" ve "kan emici" olarak nitelendiriyor.

"Küstahlar! Müslümanlara karşı işlediğiniz suçlara son verinceye kadar kanınızı dökeceğiz, ekonominizi çökerteceğiz, anladığınız dilde konuşacağız" tehditlerini dile getiren Zevahiri, ABD'yi "bütün dünyada masumların kanını dökmek" ile suçluyor ve "El Kaide'nin Tanrının yardımıyla her dulun, her yetimin ve her Müslümanın intikamını alacağını" belirtiyor.