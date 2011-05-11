-EL KAİDE'DEN ABD'YE TEHDİT DUBAİ (A.A) - 11.05.2011 - Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP), El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ardından saldırıların yoğunlaşacağı konusunda ABD'yi tehdit etti. ABD'nin köktendinci internet sitelerini izleyen merkezi SITE'ın bildirdiğine göre, AQAP şefi Nasır el Veheysi, "Bu işin bittiğini düşünmeyin, daha da kötüsü gelecek. Sizi bekleyen şey daha yoğun ve daha zararlı" dedi. Merkezi Yemen'de bulunan AQAP, El Kaide'nin Yemen ve Suudi Arabistan'daki kanatlarının 2009 yılında birleşmesiyle ortaya çıktı. AQAP, 25 Aralık 2009'da bir uçağı bombalama girişiminin sorumluluğunu üstlenmişti.