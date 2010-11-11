-EL KAİDE YÖNETİCİLERİ YEMEN'DE KUVEYT (A.A) - 11.11.2010 - Kuveyt'te yayımlanan El Kabas gazetesi, aralarında eski örgüt sözcüsü Kuveytli Süleyman Ebu Geyt'in de bulunduğu El Kaide yöneticilerinin, bir süre önce İran'dan Yemen'e gittiklerini duyurdu. Gazete, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak verdiği haberde, El Kaide yöneticilerinin Yemen'e yerleşmek üzere gittiklerini belirterek, bu yöndeki bilginin Körfez ve diğer Arap ülkelerinin emniyet yetkililerine geçilen çok gizli bir raporda zikredildiği kaydedildi. Gazetedeki habere göre, Batı kaynaklı raporda, "Bu yöneticilerden bazıları şu anda Arap yarımadasının güneyindeki bu ülkeden örgütün faaliyetlerini gözlemliyor" denildi. El Kaide'nin birçok yöneticisi, ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını takiben Afganistan'ı işgal etmesinin ardından İran'a sığınmış ve bazıları İran makamları tarafından tutuklanmıştı. Raporda, aralarında Kuveytli ve Arap ülkeleri vatandaşları olan El Kaide yöneticilerinin İran'dan nasıl kaçtıkları belirtilmedi.