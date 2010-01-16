El Kaide üyesi kadın yakalandı

İstanbul'da karıştığı çeşitli suçlar nedeniyle El Kaide terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Emine Baştaş, saklandığı yurt dışından döndüğü İzmir'de polis tarafından yakalandı. Baştaş, mahkemece tutuklandı.



İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma doğrultusunda, İstanbul'da çeşitli suçlara karışması nedeniyle aranan, terör örgütü El Kaide üyelerine yardım ve yataklık ettiği belirlenen 23 yaşındaki Emine Baştaş'ın kentte olduğunu belirledi. Baştaş'ın bir süre saklandığı yurt dışından İzmir'e döndüğü saptanınca, Karabağlar İlçesi'ndeki yakınlarının evine baskın yapıldı. Baskında gözaltına alınan Baştaş, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.



