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EL KAİDE OPERASYONUNDA 41 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) 

12 Nisan 2011 15:18

-EL KAİDE OPERASYONUNDA 41 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerde terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü El Kaide'ye yönelik çalışmalarını sürdüren terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlükleri ekiplerince İstanbul'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.  Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk'un oğlu Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.  Halis Bayancuk'un, terör örgütü El Kaide'ye yönelik bir davada tutuklu olarak yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince 2009 yılında tahliye edildiği öğrenildi. 

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