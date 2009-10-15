El Kaide operasyonları, NATO saldırısını önledi

Dokuz ilde terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 50 kişi gözaltın alındı. Zanlılardan 6'sının 15-20 Kasım 2003'teki saldırılara karışan kişiler diğerlerinin ise Türkiye ve Almanya'daki NATO tesislerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olan El Kaide'nin alt yapısı İslami Cihad Birliği üyeleri olduğu ortaya çıktı.



İstanbul ve Van emniyet müdürlüklerinin terör örgütü El Kaide'ye yönelik yurt genelinde iki farklı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak İstanbul, Van, Bursa, Erzurum, Sakarya, Konya, Hatay, Batman ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 50 kişi gözaltın alındı. Aynı örgüte yönelik gerçekleştirilen iki farklı operasyonun amaçlarının farklı olduğu ortaya çıktı.



Sinagog saldırganları yakalandı



İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin 15-20 Kasım 2003 yılında sinagog ve bankalara yönelik saldırılara karışan kişiler olduğu ortaya çıktı. Daha önce yakalanarak yargılanan bu kişilerin 3 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen cezalara çarptırıldığı belirtildi. Haklarında tutuklama kararı bulunduğu için gözaltına alınan Mehmet K, Cem A, Suat Ş, Serkan A, Mustafa A ve Zafer M, emniyetteki işlemlerinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda ise 3'ü İstanbul'dan olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin El Kaide'nin alt yapılanması olan İslami Cihat Birliği üyesi olduğu olduğu ortaya çıktı. Orta Asya'da faal olan bir sünni hareket olduğu belirtilen İslami Cihad Birliği'nin yakın zamanda Almanya ve Türkiye'deki NATO üslerine saldırı planladığı belirtildi.



Afganistan’daki kamplarda eğitim gördükleri belirtilen bu şüphelilerin Afganistan’daki NATO operasyonları nedeniyle intikam amacıyla NATO tesislerini hedef seçtiği öne sürüldü.



El Kaide'nin ikinci adamı Eyman El Zevahir'in Türkiye'ye yönelik tehdit içeren konuşmalarının bu saldırı planının oluşturulmasında etkili olduğu bildirildi. Türkiye ve Almanya’daki NATO tesislerine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirtilen şüphelilerin örgüt liderinin Afganistan’daki NATO operasyonunda hayatını kaybettiği ifade edildi.



İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin El Kaide terör örgütüne yönelik olarak 8 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda Sakarya'da 8 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul'un yanı sıra Van, Bursa, Erzurum, Konya, Hatay, Batman’da da yapılan operasyonun Sakarya bölümünde bu sabah Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri belirlenen ev ve işyerlerini basarak 8 şüpeliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolündan geçirilen şüphelilerin daha önce örgütün Afganistan'daki kamplarında eğitim gördüğü belirtildi.



Gözaltına alınan 8 şüphelinin geçen yıl Adapazarı'nda otururken Afganistan'da El Kaide adına çatışmak için giden ve öldürülen 7 Sakaryalı genç ile bağlantıları olup- olmadığı araştırılıyor.



Geçen yıl Afganistan'da ABD uçakları tarafından bombalaman El Kaide eğitim birliğinin çadırlarında ölen 7 Türk'ün Sakaryalı olduğu öne sürüldü. El Kaide'nin yayın organı konumundaki bir internet sitesinde öldürülen kişilerin isimleri Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi öğrencisi Mustafa Karakaya, Şaban Şamur (40), İsa Dağdeviren (40), Alparslan Çelik (22), Ahmet Büyükdere (36), Muhammet Kutucu (38) olduğu öne sürülmüştü. Bu kişilerin aileleri habercilerin görüşme isteğini reddetmişti.



Silah ve örgütsel döküman ele geçirildi



Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yakalanan El Kaide örgütü üyelerinin terör örgütüne eleman kazandırıp, örgüt elemanlarını yurt dışında silahlı eğitim veren kampalara gönderildikleri ve örgüte lojistik destek sağladıkları belirtildi. Gözaltına alınan örgüt mensuplarının Emniyet'teki sorguları sürerken, polis terör örgütü mensuplarının evlerinde, örgütle irtibatlı çalışan vakıf ve bir derneğe de baskın düzenleyip arama yaptı. Yapılan aramalarda Browning marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 9 milimetre çapında 5 fişek ele geçirildi. 4 dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasaları, CD'ler, çeşitli yayınlar, taşınabilir hard diskler, bilgisayar çıktısı ve el yazısı örgütsel içerikli notlara da incelenmek üzere polis tarafından el konuldu. Soruşturma sürüyor.

