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Dünya

El Kaide lideri Pakistan'da öldürüldü

El Kaide liderlerinden Adnan El Şukricuma, Pakistan'da özel komando timlerinin katılımıyla düzenlenen bir operasyonda öldürüldü

06 Aralık 2014 16:52

El Kaide terör örgütünün liderlerinden Adnan El Şukricuma'nın Pakistan'da düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü açıklandı.

Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinde özel komando timlerinin katılımı ile operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda El Kaide'nin üst düzey isimlerinden olan Adnan El Şukricuma ve beraberindeki üç militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Alınan özel bir istihbarat üzerine aşiretler bölgesi Güney Veziristan'ın Şinvarsak kısmında bir sığınağa sabah erken saatlerde operasyon düzenlendiği, baskında Şukricuma ve beraberindekilerin askerlerle çatışmaya girdiği ifade edildi. Çatışmada El Kaide üyelerinin yanı sıra bir askerin hayatını kaybettiği ve bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Şukricuma'nın El Kaide lideri Eyman ez-Zevahiri'ye çok yakın olduğu ve örgütün diğer ülkelerde terör eylemleri düzenlemesinde sorumluluğu bulunduğu vurgulandı.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı General Rahil Şerif de başarılı operasyonun ardından askerlerini tebrik etti. Şerif, "Ülke topraklarından bütün teröristlerin yok edilmesine dek operasyonlar devam edecek" dedi. (AA)

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