El Kaide, Irak'ta devlet ilan etti

El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütü, Irak'ın Felluce ve Ramadi kentlerinde devlet ilan etti. Irak ordusu iki kenti geri almak için hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırdı. Binlerce kişi bölgeyi terk etmeye başladı.

Irak'ın Anbar eyaletine bağlı Felluce ve Ramadi kentlerinde El Kaide bağlantılı Irak İslam Devleti örgütü ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Iraklı yetkililer, Ramadi kentinde El Kaide bağlantılı militanlarlar ile Irak ordusu arasında dün çıkan çatışmalarda 34 kişinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalarda 22 asker ve 12 sivilin öldüğü belirtildi.

Iraklı yetkililer çatışmalarda 58 kişinin de yaralandığını açıkladı. Irak ordusu ile çatışmalarda kaç militanın öldüğü ise bilinmiyor.

Felluce ve Ramadi kentlerindeki çatışmalar nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmeye başladı.

Iraklı üst düzey bir yetkili, Felluce kenti ile Ramadi'nin bir kısmının geçtiğimiz Cumartesi'den bu yana Irak Şam İslam Devleti örgütünün elinde bulunduğunu söyledi.