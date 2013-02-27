T24 LogoT24 Logo
Gündem

El Kaide hücresinden 40 kilo patlayıcı çıktı

İstanbulda baskın yapılan hücre evinde 40 kilo patlayıcı bulundu.

27 Şubat 2013 19:20

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri El Kaide üyelerine yönelik operasyon düzenledi

Bu sabah Çorlu’da 7, İstanbul’da ise 5 hücre evine Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda İstanbul’daki hücre evinde 40 kilo A-4 tipi patlayıcı malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

ETİKETLER

el kaidebombahücre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24