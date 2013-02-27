El Kaide hücresinden 40 kilo patlayıcı çıktı

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri El Kaide üyelerine yönelik operasyon düzenledi
Bu sabah Çorlu’da 7, İstanbul’da ise 5 hücre evine Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda İstanbul’daki hücre evinde 40 kilo A-4 tipi patlayıcı malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.