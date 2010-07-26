-EL KAİDE FRANSIZ REHİNEYİ ÖLDÜRDÜ DUBAİ (A.A) - 25.07.2010 - El Kaide'nin Kuzey Afrika kanadı, Nisan ayından bu yana alıkoyduğu Fransız rehineyi, Fransa ve Moritanya'nın El Kaide'ye operasyon düzenlemesine misilleme olarak öldürdüğünü bildirdi. El Cezire televizyonunun haberine göre, El Kaide'nin Mağrip lideri, bir ses bandında, Fransız Michel Germaneau'nun dün öldürüldüğünü belirtti. El Kaide lideri, rehinenin, El Kaide kampına düzenlenen operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürülmesinin intikamını almak için öldürüldüğünü söyledi. Germaneau, Nisan ayında Nijer'de kaçırılmıştı.