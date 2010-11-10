El Kaide Carla Bruni'yi öldürülebilir!

T24

Bruni’nin dost ve akraba ziyaretleri yakınlarına bile haber vermeden gerçekleştiriliyor. Güvenlik güçleri sürekli olarak First Lady’nin aracını değiştirerek olası saldırılara karşı hedef şaşırtmaya çalışıyor ve Bruni’nin yanı sıra kızkardeşi ve onun ailesi de her yere korumalarla gidiyor.