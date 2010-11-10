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Dünya

El Kaide Carla Bruni'yi öldürülebilir!

Fransız İstihbaratı, First Lady Carla Bruni’nin güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı...

10 Kasım 2010 02:00

T24 - El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin’in Fransa’yı saldırı yapmak için öncelikli hedefleri arasında göstermesi sonucu Fransız İstihbaratı, First Lady Carla Bruni’nin güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. 

Carla Bruni öldürülebilir

Bruni’nin dost ve akraba ziyaretleri yakınlarına bile haber vermeden gerçekleştiriliyor. Güvenlik güçleri sürekli olarak First Lady’nin aracını değiştirerek olası saldırılara karşı hedef şaşırtmaya çalışıyor ve Bruni’nin yanı sıra kızkardeşi ve onun ailesi de her yere korumalarla gidiyor.

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