El Kaide arşivinde korkutan krokiler

T24 - El Kaide’nin hücre evi olarak kullandığı evde örgütün arşivi ortaya çıkarıldı. Belgelerde Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan dahil 42 üst düzey ismin evlerinin krokileri bulundu.





El Kaide’nin Bahçelievler’deki hücre evinde örgütün arşivi ortaya çıkarıldı. Belgelerde Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan dahil 42 üst düzey ismin evlerinin krokileri bulundu. Evde 5 el bombasıyla birlikte ele geçirilen 10 bin sayfalık doküman mercek altında. Krokilerin elle çizildiği ve ünlü kişilere ait ev adreslerinin ayrıntılı olarak gösterildiği belirlendi.



Türk El Kaide’nin arşivinde ürküten krokiler bulundu. İstanbul‘da ortaya çıkarılan örgüt arşivinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve eski TBMM Başkanı Toptan’ın da aralarında bulunduğu 42 üst düzey politikacı ile bürokratın evlerinin krokileri ele geçirildi





Suikast hazırlığı



El Kaide terör örgütünün Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dokümanlarda 42 üst düzey politikacı ile bürokratın evlerine ait krokilerin ele geçirilmesi, terör örgütünün bu kişilere yönelik suikast hazırlığı olarak yorumlandı.





10 bin sayfa belge



İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin geçtiğimiz ay düzenlediği operasyonda, liderliğini emekli imam Mehmet Erdoğan’ın, ideologluğunu da Vakit Gazetesi eski yazarı Mustafa Kaplan’ın yaptığı El Kaide Terör Örgütü’nün Türkiye yapılanması çökertildi. 5 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda baskın düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler’de örgütün arşivinin bulunduğu ev oldu. Evde 5 el bombasıyla birlikte ele geçirilen 10 bin sayfalık belge ve dokümanları mercek altına alan polisin, örgütün üst düzey devlet görevlileriyle ilgili çok özel bilgilere ulaştığı, bununla da yetinmeyerek bu kişilerin ev adreslerinin krokilerini çıkarttığı belirlendi. Krokilerin 42 bürokrat ve politikacının adreslerine ait olduğu belirlendi. Krokilerden ikisinin eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun evlerine ait olduğu tespit edildi. Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen incelemede krokilerin elle çizildiği ve adreslerin en ince ayrıntısına kadar gösterildiği öğrenildi.



Diğer 40 krokinin hangi bürokratlar ile politikacılara ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.





