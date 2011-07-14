El Kaide Amerikan Büyükelçiliği'ni mi vuracaktı?

T24 - Afganistan’daki El Kaide yöneticilerinden talimat alan bir grubun Ankara Büyükelçiliği’ne 700 kg patlayıcıyla saldırmasını polisin son dakika operasyonu önledi. Ankara'daki operasyonda 15 kişi gözlatına alındı.



Taraf gazetesinin haberine göre; Afganistan’da faaliyet yürüten El Kaide ‘Ramazan Keskin’ grubu üyelerinin son dönemlerde sık sık yurtdışına gidip gelmeleri, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis, El Kaide üyesi olduğu saptanan R.C. adlı kişi tarafından altı ay önce Ankara’nın Sincan İlçesi Törekent Mahallesi’nde kiralanan iki katlı müstakil evi gözetlemeye başladı.

Minibüs bile kiraladılar



Bu sırada R.C., Bursa, Yalova ve Ankara’daki örgüt üyeleriyle temas halinde evin bir odasında patlayıcı madde biriktirmeye başladı. El Kaide’nin Türkiye’de ses getirici bir eylem hazırlığında olduğu ihbarını alan polis, R.C. ve evi daha sıkı takibe aldı. Eve sık sık malzeme taşındığının saptanması ve örgüt üyelerinin sık sık bir araya gelmesinin ardından R.C.’nin beyaz bir minibüs kiralaması polisin şüphesini çekti. Operasyon için düğmeye basan polis Ankara, Bursa ve Yalova’da 15 kişiyi gözaltına aldı. Ankara’daki hücre evinde bomba yapımında kullanılan 700 kilogram amonyum nitrat ele geçirdi. Polis, patlayıcının cep telefonuna bağlı bir düzenekle patlamaya hazır hale getirildiğini belirledi.

Patlayıcı etkisiz hale getirildi



24 Ocak 2008’de Gaziantep’te El Kaide üyeleri ile polis arasında yaşanan çatışmanın bir benzeri olmaması için polis, evin boş olduğu bir anda bir numaralı zanlı olarak gösterilen R.C,’yi Törekent Mahallesi’nde gözaltına aldı. Daha sonra evin kapısını mühürledi. Hazırlanılan düzenek, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

HSBC’de kullanılan miktarın iki katı



Ankara’da ele geçen patlayıcının türü 2003 yılında Levent’teki HSBC binasına yapılan saldırıda kullanılan bomba ile aynı olduğu tesbit edildi. HSBC’ye yapılan saldırıda kullanılan bomba miktarı 350 ila 400 kg aralığında olduğu, ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yapılacak saldırıda kullanılması son anda önlenen patlayıcının ise 700 kg olduğu kaydedildi.

Silah ve kroki bulundu



Polisin bilgisine başvurduğu görgü tanıkları beyaz bir minibüsün 10 temmuz tarihinden itibaren sık sık evin önüne geldiğini, evi kiralayan şahsın kimse ile konuşmadığını ve fazla gelen giden olmadığını söylediler. Yapılan aramalarda ayrıca iki adet Kalaşnikof silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca ABD ve Afganistan’ın Ankara Büyükelçilikleri’yle ilgili kroki ve bilgilere ulaştığı da dile getirildi.