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Dünya

El Kaide 4 rehineyi serbest bıraktı

23 Nisan 2009 01:34

El Kaide terör örgütünün Kuzey Afrika kanadı, kaçırıp rehin aldıkları 2 Kanadalı diplomat ve 2 Avrupalı turisti serbest bıraktı.

Mali Devlet Başkanlığı sözcüsü Seydu Cissuma, "2 Kadanalı diplomat ve 2 kadın turistten oluşan rehinelerin serbest bırakıldığını doğruluyoruz" dedi.

Cezayir'de üslenen örgütün El Cezire televizyonunda yayımlanan kasetinde, 14 Aralık 2008'de, BM Nijer özel temsilcisi Kanadalı diplomat Robert Fowler ve yardımcısı Louis Guay'ın kaçırıldığını, Mali-Nijer sınırında kaçırılan bir İngiliz, bir Alman ve 2 İsviçreli turistin de örgütün elinde olduğu kaydedilmişti. Kaçırılan diğer 2 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

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