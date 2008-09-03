El Kadı'nın mal varlığı serbest

AB Adalet Divanı, El Kaide'ye destek vermekle suçlanan ancak Başbakan Erdoğan'ın 'Ben ona kefilim' dediği Suudi Arabistanlı işadamı Yasin El Kadı'nın dondurulan mal varlıklarını serbest bıraktı



Avrupa Birliği'nin hukuk organı Adalet Divanı, El Kaide'ye destek vermekle suçlanan ancak Başbakan Erdoğan'ın 'kefil olduğu' Suudi Arabistanlı işadamı Yasin El Kadı ve ona ait İsveç merkezli bir hayır kurumunun, El Kaide örgütüne destek verme suçlamasıyla 2001'de dondurulan mal varlıklarını serbest bıraktı. Avrupa Adalet Divanı, AB'nin, mal varlığını dondururken, savunma hakkına saygı göstermediğini belirtti.



Ajanslar, kararın, AB'nin yaptırımlar rejimine darbe vuracağını belirtirken, Kadı'nın İsveç'te çalışan "Uluslararası El Bereket Vakfı"nın mal varlığı da serbest bırakılmış oldu.



Adalet Divanı, söz konusu mal varlığının serbest bırakılmasına ilişkin kararın hemen uygulanmayacağını, davalı tarafa "üç aylık ek hukuki savunma imkanının" da tanımasını istedi.



Ladin'e destek suçlaması



Yasin El Kadı'nın, 11 Eylül 2001'de New York ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a yönelik, 3 bin kişinin öldüğü ABD tarihinin en büyük terör saldırısını düzenlemekle suçlanan El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin'e destek verdiği iddia ediliyor.



AB'nin iki ana mahkemesi, son iki yılda bazı kişi ve grupları terör listesinde tutarken, onların hangi suçlar nedeniyle listede tutulduklarını açıklamıştı.



Erdoğan: Param kadar kefilim



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda Yasin El Kadı'ya yönelik, ''Param kadar kefilim, kendisi hayırsever bir kişidir'' ifadesini kullanmıştı.



Erdoğan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu'nun da Muvvafak Vakfı Başkanı Yasin El Kadı'ya mali kaynak aktardığı da iddia edilmişti. (Tempo24)

