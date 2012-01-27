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El Hekim: Türkiye içişlerimize karışmıyor

NTV'ye konuşan Iraklı Şii lider Ammar El Hekim, "Türkiye’nin Irak'ın iç işlerine karışmama ilkelerine riayet ettiğini düşünüyorum" dedi.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - NTV'ye konuşan Iraklı Şii lider Ammar El Hekim, "Türkiye’nin Irak'ın iç işlerine karışmama ilkelerine riayet ettiğini düşünüyorum" dedi.
 

Irak İslami Yüksek Konseyi Başkanı Ammar El Hekim, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin aksine, Türkiye'nin Irak'ın iç işlerine karışmadığı görüşünde.


Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'yla görüşen Şii lider, NTV'ye yaptığı açıklamada, hem Bağdat yönetiminde hem de Ankara'da ilişkilerde yaşanan sıkıntıyı giderme isteği gördüğünü söyledi.


Hekim, "Türkiye'yle Irak arasında stratejik ilişkiler var. Zaman zaman bazı sıkıntılar olabiliyor. Ama bunlar geçici sıkıntılardır. Ben, Türkiye'nin karşılıklı saygı ve Irak'ın iç işlerine karışmama ilkelerine riayet ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin iç işlerimize karıştığını söyleyemeyiz” dedi.


El Hekim'in mezhep savaşı konusunda da uyarıda bulundu: “Irak'ta asla bir mezhep çatışması olmayacaktır. Bunu ne Sünniler, ne de Şiiler istiyor. Mezhep savaşı olursa herkes kaybeder. Biz, birlik ve beraberlik için çalışıyoruz. Bütün din adamları da, bu yönde ciddi adımlar atıyorlar.”


El Hekim, İran'ın da durumu sakinleştirmek istediğini savunarak, "İranlılar da, bütün kesimleri kapsayan bir hükümet istiyor. Irak'ın bölünmesine karşılar" ifadesini kullandı. Şii lider, gelecek hafta İran'ı ziyaret edeceğini de söyledi.


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