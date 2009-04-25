El Hayat'ın iddiası: İki devletli çözüm tartışıldı

Londra’da Arapça yayımlanan El Hayat gazetesi, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile İsrail’e resmi ziyarette bulunan Mısır İstihbaratı Başkanı Ömer Süleyman’ın geçen hafta, İsrail-Filistin uzlaşmazlığında iki devletli çözümü tartıştıklarını öne sürdü.



El Hayat’ın adını açıklamadığı Mısırlı kaynaklara dayanarak verdiği, İsrail basınına da yansıyan haberinde, ikilinin Ortadoğu’da barış, güvenlik ve istikrar için iki devletli çözümü ele aldığı belirtildi.



Habere göre, Lieberman görüşmede "dengeli ve ılımlı" bir tavır sergiledi ve görüşme "başarılı" olarak değerlendirildi.



Gazeteye bilgi veren Mısırlı kaynak, İsrailli yetkililerin Süleyman’a, "İsrail’in Gazze’de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılmasına yönelik potansiyel anlaşmaları gözden geçirmek için zamana ihtiyaçları bulunduğunu" söylediklerini ve Hamas ile geçici bir ateşkesin ancak ve ancak Şalit’in serbest bırakılmasından sonra onaylanacağını dile getirdiklerini kaydetti.



İsrail Dışişleri Bakanlığı ise El Hayat’ın haberine karşılık yaptığı açıklamada, Bakan’ın görüşlerini bir çok kez açıkça ve net bir şekilde ifade ettiğini, bu nedenle, Arap medyasında belirsiz kaynaklara atfen verilen haberleri önemsemeye bir neden bulunmadığını vurguladı.



