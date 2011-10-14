-El Haşimi: Sınıra güç kaydırmak PKK ve PJAK sorununu çözmez BAĞDAT (A.A) - 14.10.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, Irak ordu güçlerinin ve peşmergelerin Türkiye sınırına kaydırılmasının PKK ve PJAK'ın üstesinden gelmede yeterli olmayacağını öne sürdü. Haşimi,I rak'tan Türkiye'ye geçen teröristlerin Türk askerlerini öldürmesinin kendisini çok üzdüğünü söyleyerek, Türkiye ve diğer tarafların bu soruna kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini belirtti. Haşimi şöyle devam etti: "Türkiye, Irak ve İran sınırında kalıcı barışın sağlanması ve şiddetin sonlandırması için tarafların ne yapması gerektiğini net bir şekilde belirleyen bir anlaşma yok. Irak ordu güçleri ve peşmergelerin sınır bölgelerine kaydırılmasıyla PKK ve PJAK sorunu halledilmez. Askeri çözüm tek başına yeterli değildir. Bir sürü çözüm gerekir. Tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Bu konuda Irak'a da büyük sorumluluk düşüyor. Irak ve Kürt bölgesi ne yapması gerektiğini iyi biliyor." -Türkiye-Irak ilişkileri- Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri değerlendiren El Haşimi, ilişkilerin ortak çıkarlar, ulusal egemenliğe saygı ve iki ülkenin içişlerine karışmama prensipleri üzerine kurulu olduğu için iyi durumda olduğunu, bu ilişkilerin daha iyi duruma gelmesi için ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ticari hacmin arttırılması ve eksik kalan anlaşmaların tamamlanması gerektiğini söyledi. Irak'ta bazı tarafların Kendisinin Türkiye'yle iyi ilişkilerinden rahatsızlık duymasının hatırlatılması üzerine Haşimi, Türkiye ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu ve bu ilişkileri ülkesinin hayrına kullandığını ve durumdan sıkılanlara, "iyi ilişkiler halinde olduğunuz ülkelerle olan ilişkileri o ülkelerin çıkarı yerine kendi ülkenizin hayrına kullanın" demek istediğini ifade etti. Irak'taki Amerikan askerlerinin geleceğiyle ilgili bir soru üzerine El Haşimi, ABD'ye alternatif olarak Irak ile NATO arasında bir anlaşma taslağının bulunduğunu söyledi. Sözkonusu taslakta eğitimi içeren fıkraların bulunduğunu belirten El Haşimi, dokunulmazlık şartını öne sürmeden eğitim hizmeti vermeyi istemesi halinde NATO ile anlaşma yapabileceklerini kaydetti. Haşimi, "Irak, ABD'nin eğitim hizmetinde dokunulmazlık şartının üzerini çizmesini olumlu karşılayacaktır. Şu an top ABD'nin alanında. Belirli miktarda askeri dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla bırakırsa sorun yok" dedi.