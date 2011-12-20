-El Haşimi: Akılcı bir davranış bekliyorum BAĞDAT (A.A) - 19.12.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, kendisine karşı yapılanlar karşısında hükümetten akılcı bir davranış beklediğini bildirdi. Haşimi'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ''Haşimi'nin, geçen akşam Süleymaniye şehrine gitmeye çalıştığı sırada uçağının bir süre uçmaktan menedilmesi ve aralarında damadının bulunduğu 7 korumasının tutuklanması karşısında son derece sabırlı olduğu, hükümetin ilgili bazı ortaklarından akılcı bir davranış sergilemesini ve gerçeklerin halka açıklanmasını beklediği'' belirtildi. Haşimi, olaylardan gerginliği tırmandırmaya çalışanları sorumlu tutarak, halen tutuklu olan koruma subaylarından 3'ünün serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamada, Haşimi'nin ikametgahını kuşatan askerlerinin son birkaç haftadır ciddi bir şekilde arttığının gözlendiğine dikkat çekildi. Irak Milli Meclisinde 28 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırının arkasında Tarık El Haşimi'nin bazı korumalarının bulunduğu ve bu korumalar hakkında tutuklama kararının verildiği ve El Haşimi'nin bu korumaları teslim etmediği ileri sürüldü.