-El Hamavi: 30. yılında Hama katliamı tekerrür ediyor ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Suriye muhalefetinin Hama kentinin medya sorumlusu ve Genel Devrim Konseyi üyesi Semih El Hamavi, 30. yılında Hama katliamının oğul Esad tarafından tekrarlandığını söyledi. Ellerindeki verilere göre, Hama'da isyan günlerinde düzenlenen operasyonlarda 100 binden fazla kişinin tutuklandığını ve bir o kadar insanın da evsiz kaldığını kaydeden El Hamavi, yaptığı açıklamada "Şimdi bu olay 30. yılında da tekrar ediliyor. Bu kez oğul Esad, Mahir Esad vasıtasıyla tüm kentlerde büyük katliamlar yapıyor. Bu günlerde günlük ölü sayısı 100'ü geçiyor. Dünya ve Arap ülkeleri Suriye'de şu anda olan katliamları izlemekle yetiniyor" ifadelerini kullandı. El Hamavi, "Biz Kur'ana yemin ettik, Hama katliamını unutturmayacağız. Allah'ın izniyle bundan zaferle çıkacağız. Çünkü gücümüz her gün artıyor" diye konuştu. O günleri gören ve yaşayanlarla görüştüklerini de anlatan El Hamavi, "Esad rejiminin 1982'de Hama'da bir katliam yaptığını tüm dünyaya kanıtlayacağız" dedi. Hama'da 1982'de yaşananlarla ilgili birçok Arap ülkelerinde, Avrupa'da ve Amerika'da gösteri ve konferansların düzenleneceğini vurgulayan El Hamavi, Suriye'nin tüm kentlerinde bugün ve yarın geniş katılımlı gösterilerin yapılacağını dile getirdi. Ellerinde 1982 yılındaki olayları anlatan video görüntülerinin olduğunu belirten El Hamavi, "1982'de o günleri bizzat canlı yaşayan kişilerle görüştük. Onların anlatımlarına baş vurduk. 1982 yılındaki olaylarda çok sayıda tutuklu hala hapishanelerde yatıyor. Bazıları kötü şartlar ve durumlar nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi. Görüntülerde, 1982 Hama olaylarını yaşayan birçok kişi, günlerce aç susuz kaldıklarını belirterek, tüm bunlara rağmen kendilerini çeken kameraya karşı da tanınmamak için yüzlerini örtüyorlar. -"Yarbay Hüseyin Harmuş idam edilmedi"- AA muhabirinin internet üzerinden görüştüğü El Hamavi, Yarbay Hüseyin Harmuş'un idam edilmediğini, ordudan ayrılmak isteyen subaylara gözdağı vermek için idam edildiği iddiasının ortaya atıldığını söyledi. Nizami ordudan son dönemlerde büyük kopmaların yaşandığını anlatan El Hamavi, "Daha önce 'kayboldu', 'öldü' denilen şahıslar rejim tarafından televizyonlara çıkartılarak konuşturuldular, Harmuş'la ilgili çıkan idam haberleri de rejim yakın bir zamanda onu televizyona çıkartarak konuşturursa şaşmamak gerek" dedi. Kendilerine gelen haberlerde Harmuş'un Şam'da bir hapishanede sağ olarak tutulduğu bilgisinin de geldiğini dile getiren El Hamavi, Esad rejiminin şiddetine başkaldıran ilk üst rütbeli subayın Yarbay Hüseyin Harmuş olduğunu ifade etti. "İran'ın baskısıyla Özgür Suriye ordusunun elinde olan 5 İranlı asker Harmuş karşılığında serbest bırakılabilir" diyen, El Hamavi, "İran, Suriye için önemli bir ülke olduğu için Suriye Özgür ordunun teklifini kabul edeceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. -Hama katliamı 2 Şubat 1982'de Hama'da Müslüman Kardeşlerin başlattığı ayaklanmayı bastırmak için gönderilen Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yaparak, daha sonra topçu ateşi ve nihayet toplu idamlarla 27 günde onbinlerce insanı katletmişti. Uluslararası Af Örgütüne göre katliamda ölenlerin sayısı 10 bin ila 25 bin arasında tahmin ediliyor. Çeşitli kaynaklar ölü sayısını 40 bine kadar çıktığını dile getiriyor.