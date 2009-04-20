El frenini çekmedi, otomobil nehre uçtu

Sakarya Nehri kenarına el freni çekilmeden park edilen otomobil, kayarak suya düştü. Kaybolan otomobili arama çalışmaları sürdürülüyor.



Alınan bilgiye göre, Celil Debreli aldığı köfte ekmeği yemek için Sakarya Nehri'nin Tepekum Mahallesi bölümüne geldi. Aracını park eden Debreli, dışarı çıkıp yemeğini yemeye başladı.



Bu sırada Debreli'nin el frenini çekmeyi unuttuğu 54 TH 659 plakalı otomobili kaymaya başladı. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten Sakarya Nehri'ne düştü.



Jandarmayı arayarak yardım isteyen Debreli'nin aracını bulmak için Sivil Savunma Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışma başlattı.



Tüm aramalara rağmen Debreli'nin otomobili düştüğü bölgede bulunamazken, sudaki görüş mesafesi ve akıntı nedeniyle aramalara ara verildi.



Arama çalışmalarını izleyen Debreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köfte ekmek yemek için araçtan indiğini, bu sırada aracın kaymaya başladığını belirterek, "Yemeği aracın dışında yemek istedim. El frenini çekmeden araçtan indim. Arkamı döndüğümde araba gidiyordu. Nehire uçan araba bir süre su üstünde kaldıktan sonra suya gömüldü. Araçta cep telefonu ile aracın ruhsatı da vardı" dedi.

