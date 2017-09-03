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El freni çekilmeyen otomobil, çocukla birlikte şarampole yuvarlandı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, arka koltukta oturan 5 yaşındaki Musa Doğan ile birlikte şarampole yuvarlandı

03 Eylül 2017 19:51

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, arka koltukta oturan 5 yaşındaki Musa Doğan ile birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alınoluk Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Yusuf Doğan, otomobilin park edip dışarı çıktı. Ancak Doğan\'ın el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil arka koltukta oturan oğlu Musa ile birlikte geri giderek 3 metrelik şarampole devrildi. Küçük Musa eseri kazayı yara almadan atlattı. Otomobil, Andırın Belediyesi ekiplerince şarampolden çıkarıldı.

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