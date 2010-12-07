-EL FETİHLİ KUREY: KUDÜS SAATLİ BOMBA TEL AVİV (A.A) - 12.07.2010 - El Fetih örgütünün üst düzey yetkililerinden Ahmed Kurey, İsrail ile Filistinliler arasında en önemli kilit konulardan biri olan Kudüs için "saatli bomba" benzetmesinde bulundu. Kurey, bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki inşaatları durdurma konusunda verdiği taahhütlere uymadığını belirterek, bu tür ihlallerin barış görüşmelerini başlamadan bitireceği uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yüklenen ve "dondurma" kararına rağmen Netanyahu'nun yerleşimlerin genişletilmesini teşvik ettiğini söyleyen Kurey, İsrail Başbakanının Kudüs'le ilgili tek yanlı hareketlerde bulunmaya devam ettiğini kaydetti. Kurey, "Her gün bir şey inşa ediliyor ya da yerle bir ediliyor. (Kudüs Belediye Başkanı) Nir Barkat da onunla (Netanyahu) işbirliği yapıyor" dedi. Kurey, kendisinin halihazırda karar verici mevkide yer almamasına rağmen, Filistin yönetimi liderliğinin, yerleşimlerdeki inşaatlar durdurulmadan barış görüşmeleri için masaya oturamayacağının altını çizdi. El Fetihli yetkili, doğrudan görüşmeler bir tarafa, dolaylı yakınlaşma görüşmelerinin bile "yerleşimlerde inşaatlar olduğu sürece" anlamı olmayacağını belirtti. -"DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER AĞUSTOSTA" İDDİASI- Bu arada Netanyahu'nun, dün kabinenin "Yediler" adıyla bilinen bazı bakanlarına, Filistinlilerle muhtemel doğrudan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği de belirtiliyor. Netanyahu'nun bakanlarına bu konuyla ilgili konuşmamalarını tembihlemesine rağmen, Ynet haber sitesi, Netanyahu'nun bakanlarına İsrail-Filistin doğrudan görüşmelerinin muhtemelen ağustos ayında başlayacağını söylediğini bildirdi.