El Fetih ve Hamas Kahire'de imzaları attı

T24

El Fetih ve Hamas 6 yıl aradan sonra biraraya geliyor

Abbas: Filistinliler bölünmenin kara sayfasını geçti

Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan resmi törene Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katılıyor. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal törende hazır bulunuyor.El Fetih ve Hamas dahil 13 Filistinli grup, Batı Şeria ve Gazze'yi, kısa bir süre içinde açıklanacak tek bir hükümet altında toplamayı amaçlayan uzlaşma anlaşmasını dün imzalamışlardı.Bağımsız teknokratlardan oluşması beklenen yeni hükümetin Gazze'nin imarıyla güvenlik teşkilatlarının reformu üzerinde çalışması ve Filistinlileri bu yıl içinde seçime götürmesi bekleniyor.Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistinlilerin bölünmenin "kara sayfasını" geçtiğini söyledi. Abbas, Filistinliler arasında sağlanan uzlaşma ya da birlik anlaşmasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan törende, "Filistinlilerin sonsuza kadar bölünmenin kara sayfasını geçtiğini ilan ediyoruz" dedi. El Fetih ile Hamas başta olmak üzere 13 Filistinli grup arasında sağlanan uzlaşma anlaşması, Kahire'de yapılan resmi törenle onaylanacak. Anlaşma, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, bir yıl içinde genel seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir geçici teknokratlar hükümetinin kısa süre içinde kurulmasını öngörüyor.