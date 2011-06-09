-EL FETİH VE HAMAS ARASINDA TUTUKLAMA GERGİNLİĞİ TEL AVİV (A.A) - 09.06.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de uzlaşma anlaşması imzalayan ve karşılıklı siyasi tutuklamalara son verilmesi konusunda da uzlaşan El Fetih ile Hamas arasında, Batı Şeria'daki yeni tutuklamalar gerginlik yaratmaya başladı. Hamas Hareketi, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı güvenlik güçlerinin, imzalanan anlaşmaya rağmen Batı Şeria'da Hamas destekçilerini gözaltına almaya devam ettiğini bildirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Nablus ve Salfit illerinde üç Hamas mensubunun gözaltına alındığı duyuruldu. Bu kişilerin, daha önce de hem İsrail hem de Filistin cezaevlerinde yattığı kaydedildi. Hamas, yeni gözaltına alınanlardan ikisinin mahkemeye sevk edileceğini de bildirdi. Bu arada, Nablus'taki Balata Mülteci kampından bir Hamas mensubunun da Filistin emniyet güçlerince ifadeye çağrıldığı kaydedildi. Son iki günde Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin Hamas mensuplarından beş kişiyi gözaltına aldığı, dört kişiyi de ifade vermeye çağırdığı belirtiliyor. Hamas'ın açıklamasında, uzlaşma anlaşmasıyla Batı Şeria'daki cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların salıverileceği ümidinin doğmasına rağmen, tutukluların serbest bırakılması bir yana, yeni tutuklamalara girişildiği belirtildi ve bunun, uzlaşma anlaşmasının önüne engeller çıkarıldığının altı çizildi.