El Fetih ve Hamas anlaştı, Filistin'de 2018'de genel seçim yapılacak

Filistin'deki siyasi partiler genel seçimlerin 2018'de yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, El Fetih ve Hamas arasında uzun süre devam eden gerginliğin son bulması açısından önemli görülüyor.

El Fetih ve Hamas'ın da aralarında bulunduğu 13 siyasi partinin temsilcilerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar iki gün sürdü.

Görüşmeler sonrası Çarşamba günü yapılan ortak açıklamada seçimin önümüzdeki yıl yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı, Filistin Seçim Kurulu'ndan gerekli hazırlıklara başlaması istendi.

Seçim tarihini ise Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas belirleyecek.

Mahmud Abbas aynı zamanda El Fetih'in de lideri.

Hamas geçen ay varılan anlaşma ile 2007'den beri yönettiği Gazze Şeridi'nin kontrolünü Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı ile birlikte Filistin Özerk Yönetimi'ne devredeceğini açıklamıştı.

Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolündeki topraklarda 2006'dan bu yana seçim yapılmıyor.

Hamas o seçimi kazanmış, El Fetih sonuçları tanımamıştı.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın silahsızlanmasını isterken, parti ve askeri kanadı henüz bunu kabul etmiş değil.

İsrail ise Hamas silah bırakmadığı sürece, dahil olacağı Filistin hükümetini muhatap almayacağını vurguluyor.

Hamas'ı, İsrail dışında ABD ve Avrupa Birliği de "terör örgütü" olarak görüyor.

Öte yandan Filistin Özerk Yönetimi ABD ile tüm temaslarını askıya aldığını ve Washington'daki ofisini kapattığını açıkladı.

Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudayna, ABD'nin kendilerine yönelik olarak "kabul edilemez" önlemler aldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçen hafta yaptığı açıklamada, ofis yetkililerinin ülkesinin kuralların uymayarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'in işlediği suçları soruşturmasını istediklerini söylemişti.

Rex Tillerson, ofisin faaliyetlerine son verebileceklerinin sinyalini vermişti.

ABD yasaları gereği ofistekilerin çalışma izinleri 6 ayda bir yenileniyor.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ofisin açık olmasını istediklerini ve faaliyetleriyle ilgili olarak Filistin yönetimiyle temaslarının sürdüğünü söyledi.