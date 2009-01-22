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Sağlık

El falı bakar gibi metabolizma testi

Eskiden check-up'larla ulaşılan tüm metabolizma bilgilerine, artık yeni bir cihazla da ulaşmak mümkün...

22 Ocak 2009 02:00

Bünyemiz hangi hastalıklara yatkın. Eskiden check-up'larla ulaşılan tüm bu metabolizma bilgilerine, Türkiye'de sektöre yeni giren bir cihazla da ulaşmak mümkün...

CRS-Med adı verilen cihaz, özellikle diyet yapanlar ve yüksek performans gerektiren işlerde çalışanlar için ideal. Sistem sadece elinizi kullanmanızı gerektiriyor. Onun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Nuri Haksever Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, yeni sistemin metabolizmanın kontrolünde önemli rol oynadığını belirtiyor: "İnsanların hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için metabolizmanın işleyişinin düzgün olması gerekiyor. Eskiden metabolizmayla ilgili bilgilere ulaşabilmek için yapılan check-up'larda kan testlerine başvuruluyordu. Artık kan vermeden de bilgilere ulaşmak mümkün. CPR adı verilen cihazın üzerine elin konulmasının yeterli. Cihaz o an avuçta dolaşan kandan ölçüm yapıyor. 1 milyon 200 bin hastanın üzerinde test edilen sistem, dünyada sayılı merkezlerde kullanılıyor.

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