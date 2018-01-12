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El ele vererek göle atlayan kızı kurtardılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, psikolojik sorunlarından dolayı Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan 25 yaşındaki Fadime Ö,'yü ele ele verek ölümden kurtardı

12 Ocak 2018 11:27

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis ekipleri, psikolojik sorunlarından dolayı Seyhan Baraj Gölü\'ne atlayan 25 yaşındaki Fadime Ö,\'yü ele ele verek ölümden kurtardı.
İddiaya göre, bir süreden bu yana psikolojik sorunları olan Fadime Ö, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj setinin üzerinden göle atladı. Genç kadını görenler polisi aradı. Bunun üzerine, çok yakın bir noktada bulunan Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler, botla Fadime Ö,\'nün atladığı yere gitti. Sudan çıkarılıp bota alınan genç kıza ilk müdahaleyi polis yaptı.
POLİS BERESİ TAKTILAR
Kıyıya getirilen genç kızın, ayakkabıları ve çorabı çıkarıldı. Polis şoka giren Fadime Ö,\'nün başına kendi beresi giydirdi. Üzerine battaniye örtülen genç kız için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bot içindeki kıza ilk müdahaleyi yaptı. Polisler, sedyeye alınan genç kızı, el ele tutuyarak kıyıdan çıkardı. Kurtarılan Fadime Ö. ambulansla hastaneye götürüldü.

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