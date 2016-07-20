El ele doğan ikizler büyüdü

ABD’nin Ohio eyaletinde Orrville şehrinde yaşayan Jenna ve Jillian Thistlethwaite kardeşler, 9 Mayıs 2014’te el ele dünyaya gelmeleriyle haber oldular. Tek yumurta ikizlerinde tehlikeli bir hamilelik süreci yaşayan, doğum öncesi son 57 günü yatarak geçiren ve hem doğumda hem de doğum sonrasında bazı sağlık sorunları yaşamış olan anne Sarah Thistlethwaite, bebekleri için “Tanrı’nın bir mucizesi” açıklamasını yaptı.

NTV'nin haberine göre; Amerikan Today'e konuşan Thistlethwaite, yedi hafta erken doğan ikizlerin şu anda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ve birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini söyledi. 3 yaşında Jaxon adlı ağabeyleri ile de iyi anlaşan ikizler, anne Thistlethwaite’ye göre birbirlerinden ayrılmaya hiç dayanamıyorlar.

“Üç kardeş birbirlerine çok yakınlar ama kızlar arasında açıklanamayacak bir bağ var. Herhangi bir durumda birini diğerinden ayırdığınızda hemen ağlıyorlar. Birbirlerinden uzakta olmayı hiç sevmiyorlar” dedi.

Doğum anı

Sezaryenle doğum yapan anne Thistlethwaite, ikiz kızlarının el ele tutuşarak doğma anını şöyle anlattı:

“Doktorun ‘Aman Tanrı’m, el ele tutuşuyorlar’ dediğini duydum ve sonra diğer doktor ‘Yukarı kaldırın anne de görebilsin’ dedi. Sonra el ele tutuştuklarını gördüğümde buna inanamadım. İnanılmaz güzeldiler.”

İlgi odağı oldular

Mayıs ayında ikinci yaş günlerini kutlayan ikizler, yaşadıkları küçük şehirde de ilgi ol olmuş durumda.

“Halk televizyonda görmeyi seviyor”

Anne Thistlethwaite, "İnsanlar ikizleri televizyonda ya da haberlerde görmekten gurur duyuyorlar. Ne kadar çok çıktıklarının da bir önemi yok. Herkes seviyor onları” şeklinde konuştu.