T24 LogoT24 Logo
Spor

'El Clasico'nun yeni adresi Amerika kıtası

Son olarak 3 Aralık 2016'da karşı karşıya gelen Barcelona ve Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda oynadıkları maçta 1-1 berabere kalmışlardı

11 Mart 2017 17:38

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ile Real Madri̇d, Amerika kıtasında hazırlık maçı yapacak.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, "Bu yaz ABD'deki yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamında Real Madrid ile 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı yapılacak. Karşılaşma 29 Temmuz'da NFL takımlarından Miami Dolphins'in sahası olan Hard Rock Stadı'nda oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

İki İspanyol devini karşı karşıya getiren "El Clasico", dünyada en çok izlenen karşılaşmalar arasında yer alıyor. İki takım İspanya dışında ilk kez 25 yıl önce Venezuela'da maç yaptı. ABD'de oynanacak karşılaşma, İspanya dışında gerçekleşecek ikinci özel "El Clasico" olarak tarihe geçecek.

Son olarak 3 Aralık 2016'da karşı karşıya gelen Barcelona ve Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda oynadıkları maçta 1-1 berabere kalmışlardı.

ETİKETLER

El ClasicoBarcelonaReal MadridAmerika kıtası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24