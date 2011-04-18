-EL CLASİCO'DAN BERABERLİK ÇIKTI ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı koruyarak büyük bir avantaj elde etti. El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçının ilk yarısında sert bir futbol vardı. Real Madrid, sahası Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maçta iyi savunma yaparak Barcelona'yı durdurmayı büyük oranda başardı ve ilk yarı 0-0 bitti. Barcelona'nın 53. dakikadaki atağında ceza sahasında David Villa'yı düşüren Real Madridli Raul Albiol, penaltıya sebep oldu ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıyı kullanan Arjantinli Lionel Messi, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Messi, böylece Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı bir takıma ilk kez gol attı. Jose Mourinho, bu dakikadan sonra Mesut Özil ve Adebayor'u oyuna alarak takımını daha etkin hale getirdi ve Madrid ekibi 82. dakikada Marcelo'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. İki takımın son dakikalardaki girişimleri sonuç vermedi ve maç 1-1 bitti. Bu sonuçlarla lider Barcelona 85, 2. Real Madrid 77 puana yükseldi ve Barcelona şampiyonluk için avantajını sürdürdü. Real Madrid ve Barcelona, 20 Nisan Çarşamba günü Valencia'daki Mestalla Stadı'nda Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. La Liga'da 3. sıradaki Valencia, deplasmanda Almeria'yı 3-0 yendi ve sıralamadaki yerini korudu. Valencia'nın gollerini Roberto Soldado (Dk. 51), Marius Stankevicius (Dk. 67), Jordi Alba (Dk. 81) attı. Milli futbolcu Mehmet Topal, Valencia'da 90 dakika forma giydi. La Liga'da 32. hafta bugünkü Villarreal-Real Zaragoza maçıyla tamamlanacak. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 32. haftada şu sonuçlar alındı: Real Madrid - Barcelona...............: 1 - 1 Getafe - Sevilla......................: 1 - 0 Malaga - Mallorca.....................: 3 - 0 Almeria - Valencia....................: 0 - 3 Real Sociedad - Sporting Gijon........: 2 - 1 Levante - Hercules....................: 2 - 1 Deportivo - Racing Santander..........: 2 - 0 Osasuna - Athletic Bilbao.............: 1 - 2 Espanyol - Atletico Madrid............: 2 - 2 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Barcelona 32 27 4 1 86 17 85 2. Real Madrid 32 24 5 3 73 23 77 3. Valencia 32 19 6 7 54 35 63 4. Villarreal 31 16 6 9 48 36 54 5. Athletic Bilbao 32 15 3 14 49 46 48 6. Sevilla 32 13 7 12 48 47 46 7. Atletico Madrid 32 13 7 12 50 43 46 8. Espanyol 32 14 3 15 40 45 45 9. Levante 32 12 6 14 36 42 42 10. Real Mallorca 32 11 6 15 33 45 39 11. Sporting Gijon 32 9 11 12 30 37 38 12. Real Sociedad 32 12 2 18 42 55 38 13. Deportivo Coruna 32 9 11 12 27 40 38 14. Getafe 32 10 7 15 43 51 37 15. Racing Santander 32 9 10 13 31 47 37 16. Osasuna 32 9 8 15 37 39 35 17. Malaga 32 9 6 17 42 62 33 18. Real Zaragoza 31 8 9 14 31 44 33 19. Hercules 32 8 6 18 29 50 30 20. Almeria 32 5 11 16 32 57 26 -GOL KRALLIĞI YARIŞI- La Liga'da gol krallığı yarışında Barcelonalı Messi ilk sıradaki yerini korudu. Bu hafta Real Madrid'e gol atan Messi gol sayısını 30'a çıkarttı. 2. sırada bu hafta Barcelona'ya 1 gol atan Real Madridli Cristiano Ronaldo 29 golle yer alıyor. Gol krallığında ilk 5'te şu isimler yer alıyor: 30 gol Messi (Barcelona) 29 gol Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17 gol Villa (Barcelona) 16 gol Llorente (Athletic Bilbao) 15 gol Rossi (Villarreal)