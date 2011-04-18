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EL CLASİCO'DAN BERABERLİK ÇIKTI ANKARA (A.A)

18 Nisan 2011 14:16

-EL CLASİCO'DAN BERABERLİK ÇIKTI ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı koruyarak büyük bir avantaj elde etti. El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçının ilk yarısında sert bir futbol vardı. Real Madrid, sahası Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maçta iyi savunma yaparak Barcelona'yı durdurmayı büyük oranda başardı ve ilk yarı 0-0 bitti.  Barcelona'nın 53. dakikadaki atağında ceza sahasında David Villa'yı düşüren Real Madridli Raul Albiol, penaltıya sebep oldu ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıyı kullanan Arjantinli Lionel Messi, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Messi, böylece Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı bir takıma ilk kez gol attı. Jose Mourinho, bu dakikadan sonra Mesut Özil ve Adebayor'u oyuna alarak takımını daha etkin hale getirdi ve Madrid ekibi 82. dakikada Marcelo'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. İki takımın son dakikalardaki girişimleri sonuç vermedi ve maç 1-1 bitti. Bu sonuçlarla lider Barcelona 85, 2. Real Madrid 77 puana yükseldi ve Barcelona şampiyonluk için avantajını sürdürdü.  Real Madrid ve Barcelona, 20 Nisan Çarşamba günü Valencia'daki Mestalla Stadı'nda Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.  La Liga'da 3. sıradaki Valencia, deplasmanda Almeria'yı 3-0 yendi ve sıralamadaki yerini korudu. Valencia'nın gollerini Roberto Soldado (Dk. 51), Marius Stankevicius (Dk. 67), Jordi Alba (Dk. 81) attı. Milli futbolcu Mehmet Topal, Valencia'da 90 dakika forma giydi. La Liga'da 32. hafta bugünkü Villarreal-Real Zaragoza maçıyla tamamlanacak. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 32. haftada şu sonuçlar alındı: Real Madrid - Barcelona...............: 1 - 1 Getafe - Sevilla......................: 1 - 0 Malaga - Mallorca.....................: 3 - 0 Almeria - Valencia....................: 0 - 3 Real Sociedad - Sporting Gijon........: 2 - 1 Levante - Hercules....................: 2 - 1 Deportivo - Racing Santander..........: 2 - 0 Osasuna - Athletic Bilbao.............: 1 - 2 Espanyol - Atletico Madrid............: 2 - 2 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR              O   G   B   M   A   Y   P ----------------------------------------------- 1.  Barcelona        32  27   4   1  86  17  85 2.  Real Madrid      32  24   5   3  73  23  77 3.  Valencia         32  19   6   7  54  35  63 4.  Villarreal       31  16   6   9  48  36  54 5.  Athletic Bilbao  32  15   3  14  49  46  48 6.  Sevilla          32  13   7  12  48  47  46 7.  Atletico Madrid  32  13   7  12  50  43  46 8.  Espanyol         32  14   3  15  40  45  45 9.  Levante          32  12   6  14  36  42  42 10. Real Mallorca    32  11   6  15  33  45  39 11. Sporting Gijon   32  9   11  12  30  37  38 12. Real Sociedad    32  12   2  18  42  55  38 13. Deportivo Coruna 32  9   11  12  27  40  38 14. Getafe           32  10   7  15  43  51  37 15. Racing Santander 32  9   10  13  31  47  37 16. Osasuna          32  9    8  15  37  39  35 17. Malaga           32  9    6  17  42  62  33 18. Real Zaragoza    31  8    9  14  31  44  33 19. Hercules         32  8    6  18  29  50  30 20. Almeria          32  5   11  16  32  57  26  -GOL KRALLIĞI YARIŞI- La Liga'da gol krallığı yarışında Barcelonalı Messi ilk sıradaki yerini korudu. Bu hafta Real Madrid'e gol atan Messi gol sayısını 30'a çıkarttı. 2. sırada bu hafta Barcelona'ya 1 gol atan Real Madridli Cristiano Ronaldo 29 golle yer alıyor.  Gol krallığında ilk 5'te şu isimler yer alıyor: 30 gol Messi (Barcelona) 29 gol Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17 gol Villa (Barcelona) 16 gol Llorente  (Athletic Bilbao)  15 gol Rossi (Villarreal)

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