El Clasico'da kazanan yine Barcelona

T24 - İspanya La Liga'da Barcelona, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 3-1 mağlup etti ve bir El Clasico'dan daha galibiyet sevinci ile ayrıldı. Barça, bu sonuçla La Liga'da da 1 maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





Rakibine son yıllarda büyük bir üstünlük sağlayan Barcelona, Benzema'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen, Alexis Sanchez, Xavi ve Fabregas'ın golleriyle zafere ulaştı.



'El Clasico' adeta golle başladı. Maçın henüz ilk saniyelerinde gelen Real Madrid presi karşısında büyük bir hata yapan kaleci Victor Valdes, pasını Angel Di Maria'nın önüne attı. Arjantinli'nin ara pasında araya Barcelona savunması girse de top, Mesut'un önünde kaldı. Mesut Özil de kaleyi denedi, Barça savunmasından seken top bu kez Benzema ile buluştu. Çok müsait durumdaki Fransız golcü de, güzel bir vuruşla Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Eflatun-beyazlılar, maçın 20'inci saniyesinde öne geçmeyi başardı.



Golün şokunu üzerinden çabuk atan Barcelona, Messi ile 6'ıncı dakikada gole çok yaklaştı. Sergio Ramos'un kayarak, düşmesi ile topu kapan Arjantinli süper yıldız, savunmayı çalımladı ve uzak köşeye vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Casillas, inanılmaz bir hamle ile kornere çeldi.



Üstünlük sayısını bulduktan sonra oyunu kendi sahasında kabul eden ve hızlı hücum oyuncuları ile kontra atak arayan Real Madrid, maçın 25'inci dakikasında Portekizli yıldızı Ronaldo ile önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Sol kanatta hücumu başlatan Benzema, ceza sahasına yaklaşan Ronaldo'yu topla buluşturdu. Önü açık kalan Ronaldo'nun vuruşu ise Valdes'in bakışları arasında az farkla auta gitti.



Dakikalar ilerledikçe, alışılagelmiş futbolunu sahaya yansıtmaya başlayan Barcelona, maçın 30'uncu dakikasında da beraberlik golünü buldu. Kendi yarı sahasında topla buluşan Messi, 4 Real Madridli oyuncuyu çalımladı ve ara pasında Alexis Sanchez'i savunmanın arkasına kaçırdı. Alexis, zor durumda olmasına rağmen sağ çaprazdan çok düzgün bir vuruş yaptı ve Katalan ekibi adına beraberliği sağladı.



37'inci dakikada sarı kart gören Messi, ilk yarının son dakikalarında birkaç defa kırmızı kartın eşiğinden döndü. Santiago Bernabeu tribünleri, Messi'nin her yaptığı tehlikeli hareketin ardından ayağa kalksa da, Arjantinli devreyi atılmadan tamamladı.



İkinci yarıya ise, ilk yarının aksine konuk takım Barça daha iyi başladı. Orta sahadaki klasik pas akışını sağlayan Katalanlar, 53'üncü dakikada da maçta skor üstünlüğünü yakaladı. Real Madrid ceza sahası içinde etkili bir biçimde paslaşmalar sırasında araya Madridli savunma oyuncuları girdi. Ceza sahası dışına seken top, Xavi'nin önüne düştü. Xavi, hiç bekletmeden gelişine çok sert vurdu ve Marcelo'nun ayaklarına çarpan top, Casillas'ın tüm çabalarına rağmen filelerle buluştu.



El Clasico'nun kırılma anı ise 65'te Ronaldo'nun kaçırdığı pozisyon oldu. Sol taraftan ceza sahasına etkili bir orta yapan Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo'ya adeta 'al da at' dedi. Ancak bomboş durumdaki Portekizli yıldız, topu kafayla auta gönderdi.



Bu pozisyonun dönüşünde ise Barcelona'nın 3'üncü golü geldi. Iniesta ve Messi'nin bireysel yetenekleri ile başlayan hücumda top, sağ kanattan hareketlenen Dani Alves'e kadar geldi. Alves'in adrese teslim ortasında ise arka direkte Fabregas, kafayla ağları buldu. Bu golle Barcelona, 65'inci dakikada 3-1 öne geçti.



Maçın kalan dakikaları ise Real Madrid'in umutsuz gol arayışları ve Barcelona'nın gol kokan kontra atakları ile geçildi. Ancak iki takım da skoru değiştiremedi ve Real Madrid'in favori olarak çıktığı El Clasico, Barcelona'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Barça, La Liga'da 37 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.