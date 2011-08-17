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Yaşam

El Clasico yayınında izleyici zorlandı

2011-2012 sezonundan önce, ilk El Clasico İspanya Süper Kupası'nda oynandı.

17 Ağustos 2011 03:00



Çağnur Öztürk - T24


2011-2012 sezonundan önce, ilk El Clasico İspanya Süper Kupası'nda oynandı. Ve dünyada milyonların izlediği maç bizde Kanal D ekranında yayınlandı. Yayınla ilgili ekran başındakiler epey problem yaşadı, senkron kayması oldu. Ses görüntüden önce geldi. En büyük sorun ise İspanyol kanalının 16:9 yayın yapması ve Kanal D’nin yayın formatı gereği 4:3 olarak ekrana getirmesi oldu.


Hal böyle olunca görüntüde kayıplar oluştu yani İspanyol yönetmenin kadrajlarının hiçbir suçu yok aslında. Sorun tamamen teknik. Ancak heyecanla maçı izlerken ahhh pozisyonu kaçırdım diye izleyicinin sinirle çırpınmasına neden oluyor maalesef!


20 Nisan 2011’deki Barcelona - Real Madrid -El Clasico (Kral Kupası Finali) yayını da Ntv Spor’da ekrana gelmişti ve aynı sorun yaşanmıştı.


Ayrıca orijinal formatı 16:9 olan dizi ve filmlerin 4:3 televizyonlarda yayını için pan&scan tekniği kullanılarak görüntüde sağdan ve soldan kırpmalar oluyor. Aslında bu yönetmenleri çok sinirlendiren bir durum çünkü o kadrajlar, onların yaptığı kadrajlar değil artık.



Yani WideScreen (16:9); FullScreen (4:3)’e karşı savaş halinde!


HD yayınlar geniş ekran, LCD TVlere göre 1920x1080 piksel yayın yapar. SD yani standart çözünürlükteki kanallar ise 4:3, 720x576 piksel yayın yaparlar.


Ülkemizde de 4:3 formatında televizyon sahibi izleyiciler hala çoğunlukta, hal böyle olunca kanalların 16:9 yayına geçmeleri zor daha zamanı var. 4:3 tvleri kumandanızla 16:9 a dönüştürebilirsiniz ancak tabii ki orijinali gibi asla olamaz.


Ülkemizde HD yayına geçen kanallar da mevcut. Kanal D HD ve D-Smart’ta da HD mevcut, uydu da... Örneğin, İz Tv Türkiye'nin ilk yerli 3D HD projesi olan “İstanbul'a Dokun” adlı yapıma imza attı.


TRT Türk ise Türkiye’nin ilk 16:9 yayın yapan kanalıyız diye vurgulayarak dikkatleri çekti. Ancak TRT Türk yayınında da sorunlar hala mevcut gibi; çünkü spikerler Ajda Pekkan filtresi kullanılmış gibi yanlardan ince ve basık görünüyor.


Neticede, ülkemizdeki çoğunluğun evlerindeki 4:3 tvleri değiştirmesi gerekiyor. Bu nedenle de çok izlenen kanallarımızın 16:9 yayın formatına geçmeleri riskli.



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