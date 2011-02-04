-EL CEZİRE'NİN KAHİRE BÜROSUNA SALDIRI DOHA (A.A) - 04.02.2011 - El Cezire televizyonunun Mısır'ın başkenti Kahire'deki bürosuna saldırı düzenlendi. Televizyon, kimliği belirlenemeyen kişilerin büroya girdiğini ve buradaki bazı malzemeleri tahrip ettiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. -PROTESTOLARIN GÜNLÜK MALİYETİ 310 MİLYON DOLAR- Mısır'daki yönetim karşıtı gösteriler, ülke ekonomisine günlük ortalama 310 milyon dolara mal oldu. Yatırım Bankası Credit Agricole'ün hazırladığı raporda, bu yıl için ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasında beklenen büyüme oranını, protestolar nedeniyle yüzde 5,3'ten yüzde 3,7'ye çekerek, aşağı yönlü revize etti. Mısır'da bir haftayı aşan protestolar sırasında Mısır Borsası'nda işlem yapılamadı. Hafta boyunca bankaların da kapalı olduğu ülkede, bir çok fabrika üretimini durdurdu, yabancı yatırımcılar da yatırımlarını askıya aldı. Mısır ekonomisi için hayati öneme sahip turizm sektörü de protestolardan ciddi oranda etkilendi. On binlerce turist, şiddet olayları nedeniyle Mısır'ı terk ederken, turizm şirketleri rezervasyonlarını iptal etti. -MAZLUM-DER'DEN GIYABİ CENAZE NAMAZI- Mazlum-Der üyesi bir grup, Mısır'daki gösterilerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, ayrıca Mısır'daki gösterilere destek amacıyla Mısır Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Kocatepe Camisi avlusunda Cuma namazı çıkışında toplanan grup, burada, Mısır'daki gösterilerde ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, daha sonra Kocatepe'den Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada, Tunus Caddesi güzergahını takip eden grubun, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünden geçme isteğine polis olumsuz yanıt verdi. Mısır yönetimi aleyhine döviz açıp, slogan atarak yürüyüşüne devam eden eylemciler, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinden Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine ulaştılar. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Üstün Bol, elçilik önünde yaptığı açıklamada, Mısır'da 11 gündür özgürlük taleplerini dile getiren her kesimden halka karşı, Mübarek rejiminin polislerden ve hapishanelerden çıkarılan adi suçlulardan oluşan birliklerle saldırıya geçtiğini, bu durumun Mısır'daki rejimin iflas ettiğini gösterdiğini belirtti. Mısır ve Batılı yönetimlerin bundan sonraki manevralarının çöküşü geciktirmekten ibaret olacağını ifade eden Bol, tüm farklılıklarına rağmen aynı amaç doğrultusunda bir araya gelen Mısır halkının özgürlüğe kavuşmalarının yakın olduğunu söyledi. Grup, tekbir ve sloganların ardından olaysız dağıldı. -YURTTA PROTESTO- Mısır'da yaşanan olaylar, yurdun çeşitli yerlerinde cuma namazı sonrası yapılan gösterilerle protesto edildi. Diyarbakır Ulu Cami'de, Mısır'daki olaylar sırasında hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra Ulu Cami önünde toplanan ve aralarında Özgür-Der, Gönül Köprüsü, Mustazaf-Der, Bayındır Memur Sen, Enerji Sen ve Ay-Der'in de bulunduğu 41 sivil toplum kuruluşu adına hazırlanan açıklamayı Ay-Der üyesi Ferzende Lale, okudu. Tunus'ta başlayan devrim ateşinin, bütün Ortadoğu'ya yayıldığını ve Mısır meydanlarına taşınan devrim ruhunun, küresel kapitalist sistemin temelini sarstığını ileri süren Lale, ''Ortadoğu halklarından sadece bu ülkelerin zenginlikleri değil, aynı zamanda bu halkların özgürlükleri ve onurları da gasbedilmektedir. İşte meydanlarda yükselen 'ekmek, özgürlük, onur' sloganları bu gerçeği ortaya haykırıyor. Buna karşın batılı devletler ikiyüzlü tavırlarına devam ediyor'' dedi. Sık sık Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek aleyhinde slogan atan grup, olaysız dağıldı. -KAYSERİ- Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği toplantıda konuşan Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Mısır'da 28 Ocaktaki cuma namazı sonrasında başlayan ve toplu halk ayaklanmasına dönüşen özgürlük hareketinin, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasındaki baskı ve zulümle yönetilen ülkelerde artarak devam ettiğini kaydetti. Taş, halkın özgürlük, onurlu ve adaletli yaşam isteklerinin önünde hiçbir gücün duramayacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''Özgürlük hareketlerinin yaşandığı Tunus ve Mısır'da 30 yıldır halkına, inancına yabancılaşmış, ülkelerini olağanüstü hal kanunları ile yöneterek halkını sindirmiş ve korkutmuş diktatörlerin akıbetleri çok hazin olacaktır. Tunus ve Mısır halkının özgürlük talepleri, haklı ve göz ardı edilemeyecek taleplerdir.'' Taş, ''Bizim temennimiz, daha fazla kan dökülmeden, Hüsnü Mübarek'in ülke yönetimini halkına bırakıp, adalet önünde hesap vermesidir'' dedi. Konuşmaların ardından, Tunus ve Mısır'daki özgürlük mücadelesinde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi. Toplantıya katılan bazı kişilerin ellerinde, Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek aleyhinde pankartlar taşıdıkları görüldü. -ELAZIĞ- Elazığ'da, PTT Meydanı'nda bir araya gelen grup, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek aleyhine sloganlar attı. Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Mesut Turan, burada yaptığı konuşmada, ''Tunus'ta bir özgürlük fedaisinin tutuşturduğu özgürlük meşalesinin, mazlum halkların özgürlük feryatlarıyla doğan sarsıntının dalga dalga firavunların tahtlarını sallamaya devam ettiğini'' söyledi. Turan, Tunus ve Mısır'da hak ve özgürlük mücadelesi için ayağa kalkan halkı selamladıklarını belirterek, tüm insanlığın vicdanı ve duasının onların yanında olduğunu kaydetti. Konuşmanın ardından dua okuyan grup, dağıldı. -KONYA- Konya'da Şerafettin Camii'nde cuma namazının ardından bir grup cami önünde toplandı. Saf oluşturan grup, Mısır'daki çatışmalarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından basın açıklaması yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Latif Selvi, yıllardır yalnızca siyonistlerin desteğini alan, kendi insanına kan kusturan, tüm dünyanın reddettiği zorba kralların görevde kalma ısrarını lanetlediğini söyledi. Selvi, ''Kudüs davasına ihanet eden, refah sınır kapısını sırf siyonistleri mutlu edebilmek adına Filistinli kardeşlerimiz ve onlara yardım götürenler için işkenceye çeviren 'Firavun kalıntıları'nı reddediyor ve kınıyoruz'' diye konuştu. Gruptakiler, basın açıklaması yapıldığı sırada sık sık Mübarek aleyhinde sloganlar attı. Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. -"MISIR'DA DA DEĞİŞİM YOLDA" BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, "Tunus'taki gibi Mısır'da da değişimin yolda olduğunu" söyledi. Pillay, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetlerin halkın sesini dinlemesi ve insan haklarına ilişkin yükümlükleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti. "Halkı temel haklarından yoksun bırakan ve kendi isteklerini zorla kabul ettirmek için acımasız güvenlik sistemine itimat eden yönetimler, uzun vadede devrilmeye mahkumdur" diyen Pillay, Tunus'ta olduğu gibi Mısır'da da değişimin yolda olduğunu, ancak şiddet ve kan dökmelerin sona ermesi gerektiğini söyledi.