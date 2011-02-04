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Ekonomi

EL CEZİRE'DEN CINE 5'E 40,5 MİLYON DOLAR İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 14:05

-EL CEZİRE'DEN CINE 5'E 40,5 MİLYON DOLAR  İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş, 40 milyon 500 bin dolar teklif verdi. TMSF'de yapılan pazarlık ihalesinde, geçtiğimiz Pazartesi günü 40 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarılan Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'ne 21 milyon dolar teklifte bulunan El Cezire, bugün 21 milyon dolarlık teklifini 30 milyon dolara yükseltti.  TMSF Satış Komisyonu'nun teklifi biraz daha yükseltmesi tavsiyesinde bulunması üzerine 35 milyon dolar teklif veren El Cezire, toplamda 6 kez artırım yaparak teklifini muhammen bedelin üzerine çıkararak 40 milyon 500 bin dolara yükseltti. Cine 5 TV'nin satışında bundan sonraki süreçte ihale, Fon Kurulunun onayına sunulacak.

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