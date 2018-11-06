El Cezire'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Suudi Arabistan kan parası ödeyecek

El Cezire televizyonu Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedini taşıyan araçları suikastı gerçekleştirenlerin sürdüğünü iddia etti. Haberini Türk bir kaynağa dayandırarak aktaran El Cezire, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyeceğini de söyledi. El Cezire ayrıca Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişinin ardından binanın ikinci katına çıkmalarının yasaklandığını öne sürdü.

“Kaşıkçı'yı öldürenler Riyad'da sorgulanacak”

Haberde, Cemal Kaşıkçı’nın cesedine hâlâ ulaşılamadığını, Suudi Arabistan’ın soruşturmayı engellediğini ve Suudi Başsavcının soruşturmanın ilerlemesi için hiç yardımcı olmadığını ifade edilirken, Başsavcının Kaşıkçı’yı öldürenleri Riyad’da sorgulanacağını söylediğini aktardı. Öte yandan kaynak, Suudi Arabistan’dan 3 grubun geldiğini iddia etti; suikast ekibi, denetim ekibi, destek ekibi.

Haberde Türk kaynağın, cinayetle ilgili belgeleri Avrupa ülkeleriyle paylaştığını ve Avrupa ülkelerinin ortak bir tutum sergileyeceğini de kaydetti.

Kaşıkçı cinayetinin ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde olacağı da belirtildi.