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Dünya

EL CEZİRE: ''KAHİRE BÜROMUZ YAKILDI'' DUBAİ (A.A)

05 Şubat 2011 09:11

-EL CEZİRE: ''KAHİRE BÜROMUZ YAKILDI'' DUBAİ (A.A) - 05.02.2011 - Merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonu, Kahire'deki bürosunun tahrip edildiğini ve yakıldığını bildirdi. Mısır yetkililerince hafta başında ülkedeki faaliyetlerinin durdurulması talimatı verilen kanal, Kahire bürosuna yapılan saldırıdan ülkedeki isyanı takip etmesini önlemeye çalışan hükümet ile taraftarlarını suçluyor. El Cezire'den yapılan açıklamada, ''Kahire'deki büronun haydut çeteleri tarafından basıldığı, büronun içindeki cihazlarla birlikte yakıldığı'' bildirildi. Açıklamada, ''Bunun Mısır rejimi veya yandaşlarının El Cezire'nin ülkedeki olayları izlemesini engelleme konusundaki en son girişimleri olduğu görülüyor'' denildi. Kanal, Kahire büro şefi Abdülfettah Fayed'in bir başka gazeteciyle birlikte gözaltına alındığını da bildirdi. Yetkililerce faaliyetleri resmi olarak durdurulsa da El Cezire televizyonu çeşitli kanallardan aldığı haberler ve yardımlarla Mısır'dan haber geçmeye devam ediyor.

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