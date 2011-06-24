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El Cezire iddia etti: Kaddafi'nin askerlerine Türkiye'den kumanya!

El Cezire televizyonu, Libya ordusuna bağlı askerlerin Türkiye'de üretilmiş kumanyaları kullandığını iddia etti.

24 Haziran 2011 03:00

T24- El Cezire televizyonu, Libya ordusuna bağlı askerlerin Türkiye'de üretilmiş kumanyaları kullandığını iddia etti. Bu iddianın doğru olması halinde, bunun BM yaptırım kararının ihlali olacağı öne sürüldü.




El Cezire'nin Libya muhabiri James Bays, ülkenin Nefusa kentinde devlet başkanı Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin terk ettiği bir üste Türkiye'de üretilmiş kumanyaların ele geçirildiğini ifade etti.

Bays, El Cezire kanalından haberi vermesinin ardından Twitter hesabı üzerinden de konunun ayrıntılarını paylaştı. Bays'in kumanyaya ait olduğunu söylediği fotoğrafta ele geçirilen lavaş ekmeğin üretim tarihi Mart 2011 olarak görülüyor.

Koalisyon güçlerinin Libya operasyonu 19 Mart'ta başlamış, BM Güvenlik Konseyi'nin bu ülkeye yönelik yaptırım kararı ise Şubat ayı sonunda alınmıştı.

Bays'in paylaştığı bir başka fotoğrafta ise aynı firma tarafından üretilen, paketlenmiş dönerli pirinç pilavı görülüyor. El Cezire muhabiri, ürünün 2010'da imal edildiğini belirtiyor.

El Cezire'ye konuşan hukukçular, BM kararının ardından Türkiye'den Kaddafi güçlerine askeri gıda sevkiyatının yapıldığının teyit edilmesi halinde, bunun yaptırımların ihlali anlamına gelebileceğini söyledi.

Kumanyayı ürettiği iddia edilen Türk şirketine telefonla ulaşmaya çalıştık, ancak mesai saati bittiği için şirket çalışanlarının işten çıktığı, üst düzey yöneticilerin ise toplantıda olduğu bildirildi.

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