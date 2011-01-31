El Cezire, CİNE 5 için 21 milyon dolar teklif etti

T24 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), satışa çıkardığı Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'ne El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş, 21 milyon dolarlık teklifte bulundu.





TMSF, Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 40 milyon dolar muhammen bedelle yeniden satışa çıkardı. TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılan ihalede tek teklif alındı. El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş, Ticari ve İktisadi Bütünlük için 20 milyon dolarlık teklif verdi.





TMSF Satış Komisyonu Başkan Yardımcısı Taner Yalçın, söz konusu teklifin muhammen bedelin altında olduğunu, katılımcılara artırımda bulunup bulunmayacaklarını sordu. El Cezire İngilizce Genel Müdürü Ehab Sajhabi ve beraberindeki şirket yetkilisi, bu aşamada herhangi bir artırımda bulunmayacaklarını belirtirken, Taner Yalçın, ''Mutlaka pazarlık yapılacak diye bir şey yok. Bu nedenle fiyatı artırma düşünceniz varsa burada artırmanızı öneriyoruz'' dedi.





Yalçın'ın açıklamaları üzerine mola isteyen şirket yetkilileri, daha sonra 21 milyon dolarlık teklifte bulunarak, Fon Kurulunun kararını bekleyeceklerini söylediler.





İhale, Fon Kurulunun onayına sunulacak. Fon Kurulu, ihaleye pazarlıkla devam edilmesi veya ihalenin bu noktada sonlandırılmasına karar verebilecek.





Pazarlıkla ihaleye devam kararı verilmesi halinde açık artırma 4 Şubatta gerçekleştirilecek.



