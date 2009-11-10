El Beşir neden gelmedi?

El Beşir’in İstanbul’a gelmemesinin nedeni olarak Sudan’ın resmi haber ajansı Suna, Sudan’daki “yeni gelişmeler”i gösterirken BBC Arapça Servisi, El Beşir’in, “İsrailli ve Yunan saldırı uçakları, uçağınızın yolunu kesebilir” uyarısını dikkate aldığını belirtti...



Darfur'da işlenen savaş suçları gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce tutuklama emri çıkartılan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in, İstanbul’daki Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçmesinin yankıları sürüyor.

Sudan’ın resmi haber ajansı Suna, El Beşir’in kararının nedeni olarak Sudan’daki “yeni gelişmeler” i gösterirken BBC Arapça Servisi, El Beşir’in, Sudan Cumhurbaşkanı 2. Yardımcısı Ali Osman Taha’nın, “İsrailli ve Yunan saldırı uçakları, uçağınızın yolunu kesebilir” uyarısını dikkate aldığını belirtti.

Sudan’un resmi haber ajansı Suna, Mısır’da katıldığı Çin-Afrika Zirvesi’nin ardından İstanbul’a geçmesi öngörülen El Beşir’in, Türkiye’ye gitmekten vazgeçmesinin nedeni olarak Sudan’daki “yeni gelişmeleri” gösterdi.

Suna, El Beşir’in, “Kapsamlı Barış Anlaşması’nın bazı kritik bölümleri konusunda, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi ile Sudan’ın Halkın Kurtuluşu Hareketi arasındaki ihtilafa çözüm bulmak amacıyla Türkiye’ye ziyareti ” ertelediği “ni öne sürdü.

Bu arada, Suna El Beşir’in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü arayarak ” davet için teşekkür ettiğini ve önümüzdeki iki gün (Sudan’da) olması gerektiren gelişmeleri anlattığını “ da söylendi.

Yunanistan söz vermiş!

Ancak, Sudan Tribune tarafından yansıtılan BBC’nin Arapça Servisi’nin haberinde Sudan Cumhurbaşkanı 2. Yardımcısı Ali Osman Taha’nın, El Beşir’i ” Türkiye’ye gitmemesi yönünde uyardığı “ öne sürüldü. İstanbul’daki Sudanlı kaynaklara atfen verilen haberde ” Beşir’in, Türkiye’ye giderken uçağının yolunun İsrailli ve Yunan saldırı uçaklarınca kesilebileceğini söyleyen Taha’nın tavsiyesine uyduğu “ belirtildi. Aynı kaynakların, Yunanistan’ın, ” AB’ye El Beşir’i tutuklama sözünü verdiği “ni söyledikleri de kaydedildi.

Erdoğan’ın açıklamaları İsrail’de yankılandı

BaŞbakan Erdoğan’ın, Darfur’daki savaş suçları gerekçesiyle hakkında tutuklama emri bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’e ilişkin açıklamaları, İsrail medyasında yankı buldu. Haaretz gazetesi, “Türk Başbakanı: İsrail’in savaş suçları Sudan’dan kötü” başlığını kullanırken, “Erdoğan, El Beşir’i Netanyahu’ya tercih ettiğini söylüyor” diyen Yedioth Ahronot ise, “Bu açıklama, Türkiye’nin gergin olan İsrail ile bağlarını daha da zarar verebilir” görüşünü dile getirdi.